Tên lửa, UAV Nga đánh trúng 14 địa điểm khắp Ukraine

PravdaUkraine hôm nay (3/9) dẫn tuyên bố của không quân Ukraine cho biết, Nga từ lúc nửa đêm đã mở đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine bằng 502 UAV các loại và 24 tên lửa. Tuy nhiên, các khẩu đội phòng không đã để lọt ít nhất 3 tên lửa và 69 UAV.

Một ngôi nhà ở Ukraine cháy sau vụ tập kích của Nga. Ảnh: PravdaUkraine

"Tính đến 9h (13h, giờ Hà Nội), 3 quả tên lửa và 59 UAV tấn công đã đánh trúng mục tiêu ở 14 địa điểm, mảnh vỡ (UAV và tên lửa) bị đánh chặn cũng rơi xuống 14 vị trí khác", quân đội Ukraine nêu và xác nhận đòn tập kích của Nga vẫn chưa kết thúc.

Ukraine không nêu chi tiết vị trí bị Nga tấn công. PravdaUkraine cho biết các vụ hỏa hoạn và thiệt hại được ghi nhận ở các thành phố Khmelnytskyi và Ivano-Frankivsk, nơi Ukraine bố trí căn cứ không quân cùng kho vũ khí do phương Tây viện trợ.

Ngoài ra, một số kênh truyền thông Ukraine tiết lộ, cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu vực Kirovograd bị hư hại đáng kể sau các tiếng nổ lớn sáng 3/9. Các tiếng nổ lớn cũng vang lên ở thành phố Lutsk.

Nga những tháng qua duy trì cường độ tập kích UAV quy mô lớn vào Ukraine gần như hàng tuần. Số liệu của ABCNews cho thấy, trong tháng 8/2025, Nga phóng tổng cộng 4.060 UAV tấn công và 156 tên lửa vào Ukraine. Trong đó, Kiev tuyên bố hạ được 85% UAV và 68% tên lửa.

Theo số liệu của không quân Ukraine, tổng số UAV và tên lửa mà Nga phóng vào Ukraine tháng 8/2025 ít hơn 34% so với tháng 7/2025 (6.245 UAV và 198 tên lửa).

Sau nhiều nỗ lực trung gian của Mỹ, Nga và Ukraine hiện chưa thể đi đến một lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/9 tái khẳng định Moscow vẫn ưu tiên "giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình", nhưng tin rằng các bên cần đi đến một giải pháp có thể giải quyết căn nguyên của cuộc xung đột.