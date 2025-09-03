Điều ông Putin nói với ông Kim trong cuộc gặp riêng sau lễ duyệt binh ở Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TASS.

Theo truyền thông Nga, trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Putin đề cập việc các binh sĩ Triều Tiên đã tham gia “giải phóng vùng Kursk” và họ đã chiến đấu “dũng cảm, anh hùng”.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh mà quân đội và gia đình các binh sĩ Triều Tiên đã gánh chịu”, ông Putin nói với ông Kim.

Vài ngày trước, Triều Tiên phát hành một bộ phim tôn vinh vai trò của binh sĩ quốc gia trong chiến đấu ở Nga, đồng thời tưởng niệm những người đã thiệt mạng. Tháng 8 vừa qua, ông Kim cũng tổ chức hai sự kiện gặp gỡ gia đình binh sĩ tử trận để bày tỏ sự tri ân.

Phương Tây ước tính khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai hỗ trợ Nga, trong đó khoảng 1/3 hứng chịu thương vong, theo CNN.

Trong cuộc gặp riêng với ông Kim, ông Putin đề cập việc Nga và Triều Tiên đang “chiến đấu cùng nhau chống lại chủ nghĩa phát xít hiện đại”. Đáp lại, ông Kim khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Nga “hết mức có thể” và coi đây là nghĩa vụ của một “người anh em”.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên di chuyển tới Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, nơi ông Putin lưu trú trong chuyến thăm Trung Quốc. Theo Điện Kremlin, cả hai cùng di chuyển đến địa điểm này trên một chiếc xe.

Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy hai nhà lãnh đạo ngồi ghế cạnh nhau và trao đổi thông qua phiên dịch viên.

Lần gần nhất ông Putin và ông Kim gặp nhau trực tiếp là vào tháng 6/2024 ở Bình Nhưỡng. Khi đó, hai bên ký hiệp ước phòng thủ chung. Hiệp ước chính thức có hiệu lực vào tháng 12/2024.