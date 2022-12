Ông Putin nói về tình hình tại các vùng Nga mới sáp nhập từ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trong bài phát biểu nhân dịp ngày lễ kỷ niệm 20/12 của các cơ quan an ninh Nga. Ông Putin nói trong những năm gần đây, các cơ quan an ninh Nga đã làm việc với hiệu quả cao.

"Tôi muốn đặc biệt lưu ý các đơn vị an ninh đã bắt đầu hoạt động ở các khu vực mới của Nga", ông Putin nói, theo Sputnik. "Đúng là có những khó khăn. Tình hình tại Cộng hòa Nhân dân (tự xưng) Donetsk và Lugansk, tỉnh Zaporizhia và Kherson hiện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những người sống ở đó, các công dân Nga, hy vọng vào các bạn và sự bảo vệ từ các bạn".

"Nhiệm vụ của các bạn là làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an ninh ở mức cao nhất, tôn trọng quyền lợi chính đáng và tự do của người dân", ông Putin nói thêm.

Ông Putin cũng yêu cầu các cơ quan an ninh tăng cường cảnh giác tại các khu vực quan trọng trong bối cảnh xuất hiện những mối đe dọa mới. Ông Putin khẳng định cuộc chiến chống khủng bố là một trong những ưu tiên chính của tất cả cơ quan an ninh Nga, gồm Tổng cục An ninh Liên bang (FSB).

"Chống khủng bố là một trong những ưu tiên hàng đầu của tất cả các cơ quan an ninh… Những nơi đông người, cơ sở chiến lược, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng phải được kiểm soát đặc biệt”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cho biết, các cơ quan phản gián phải sẵn sàng “ngăn chặn hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài, nhanh chóng xác định những kẻ phản bội, gián điệp".

Hôm 15/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga chưa nghĩ đến lệnh ngừng bắn vào dịp năm mới hoặc giáng sinh ở các vùng chiến sự vì Ukraine chưa đưa ra bất kỳ đề xuất nào như vậy.

Cũng trong tuần trước, ông Putin nhấn mạnh rằng Kiev cần chấp nhận "thực tế mới". Ông Putin cho rằng phương Tây càng cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng kéo dài xung đột.

