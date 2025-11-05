Ông Putin nói về hai vũ khí hạt nhân đảm bảo an ninh cho toàn bộ thế kỷ 21 của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu trong buổi lễ trao thưởng cho những cá nhân tham gia phát triển các loại vũ khí tối tân này ngày 4/11, ông Putin nói các cuộc thử nghiệm thành công gần đây “là kết quả của công trình đã được công bố từ lâu” và “không nên khiến ai ngạc nhiên”.

“Nước Nga không đe dọa ai cả. Nga, cũng như mọi cường quốc hạt nhân khác, đang phát triển tiềm lực hạt nhân và chiến lược của mình”, ông Putin tuyên bố.

Theo Tổng thống Nga, tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân đã chứng minh khả năng bay xa “chưa từng có tiền lệ”, trong khi thiết bị lặn không người lái Poseidon có thể di chuyển với tốc độ nhanh gấp nhiều lần bất kỳ tàu nổi hiện đại nào. Ông Putin tiết lộ Nga hiện đã bắt tay vào phát triển thế hệ vũ khí kế tiếp, trong đó có loại tên lửa siêu vượt âm sử dụng hệ thống động lực dựa trên công nghệ của Burevestnik.

“Thành quả mà các bạn đạt được thực sự có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước chúng ta. Nó bảo đảm an ninh và duy trì thế cân bằng chiến lược cho nhiều thập kỷ tới – có thể nói là cho toàn bộ thế kỷ 21”, ông Putin nói với các nhà khoa học và kỹ sư được vinh danh.

Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng những công nghệ được phát triển trong quá trình chế tạo các hệ thống vũ khí mới này còn có tiềm năng lớn cho các ứng dụng dân sự. Ông Putin nêu ví dụ công nghệ lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể được sử dụng “trong việc xây dựng các nhà máy điện ở Bắc Cực hoặc phục vụ thám hiểm không gian sâu và không gian cận Trái đất”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hồi giữa tháng 10, Moscow đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã bay hơn 14.000 km và hoạt động liên tục khoảng 15 giờ. Burevestnik được trang bị động cơ hạt nhân, giúp nó có tầm bay gần như không giới hạn và khả năng tấn công toàn cầu vượt trội so với mọi loại tên lửa hiện có.

Nga cũng công bố thử nghiệm Poseidon – một loại ngư lôi không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo thông tin từ quân đội Nga, thiết bị này được phóng từ tàu ngầm, di chuyển dưới nước giống như phương tiện lặn không người lái.