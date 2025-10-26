Ông Putin bình luận về lễ ký Công ước Hà Nội

Ngày 25-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội) là “một sự kiện mang tính lịch sử”, nhờ có sự ủng hộ của đa số quốc gia trên thế giới.

“Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhân dịp ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử nhằm xây dựng một hiệp ước quốc tế toàn diện để chống lại việc lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích phạm tội” - ông Putin nhấn mạnh trong thông điệp gửi tới lễ ký, được Tổng Công tố Nga Alexander Gutsan đọc tại Hà Nội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

“Công ước này nhằm đối phó với một trong những thách thức toàn cầu của thời đại, các hành vi phi pháp trong không gian số. Những loại tội phạm này thường gắn liền với khủng bố, tuyên truyền cực đoan, buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của từng cá nhân và của cả quốc gia” - ông Putin nói.

Sáng 25-10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện có chủ đề "Chống tội phạm mạng- Chia sẻ trách nhiệm- Hướng tới tương lai" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tham dự Lễ mở ký có đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Sự kiện này không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.