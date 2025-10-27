Ông Trump phản ứng sau khi ông Putin tuyên bố Nga thử thành công siêu tên lửa Burevestnik

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông Putin giải quyết xung đột ở Ukraine thay vì thử tên lửa. Ảnh: RT

Hãy chấm dứt xung đột thay vì thử tên lửa

Theo hãng tin AFP (Pháp), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 (giờ Mỹ) nói rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vụ thử tên lửa hạt nhân tầm xa vào thời điểm này là “không thích hợp”.

“Ông ấy nên kết thúc xung đột ở Ukraine. Một cuộc xung đột lẽ ra chỉ kéo dài một tuần, nay sắp bước sang năm thứ 4. Đó mới là điều ông ấy cần làm, thay vì thử tên lửa”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Một ngày trước đó, ông Putin tuyên bố Nga đã tiến hành “vụ thử thành công” đối với tên lửa hành trình Burevestnik, loại vũ khí mà ông mô tả là có “tầm bắn không giới hạn”.

Ông Trump, nhiều lần cam kết sẽ kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột Ukraine nếu tái đắc cử, hiện vẫn thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa Moscow và Kiev, dù các nỗ lực hòa giải đến nay chưa mang lại đột phá.

Theo giới quan sát, lực lượng Nga vẫn từng bước giành thêm lãnh thổ trong khi Ukraine phải chống đỡ trong các trận đánh hao tổn lớn.

Thông điệp “đừng đùa với chúng tôi”

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiết lộ dự án về tên lửa Burevestnik từ năm 2018. Ảnh: Getty

Theo SBS News (Úc), tên lửa Burevestnik, tiếng Nga nghĩa là “chim bão”, là tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, bay thấp, có thể mang đầu đạn hạt nhân và là tên lửa hành trình đầu tiên được vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

Ông Putin lần đầu tiết lộ dự án này từ năm 2018, khẳng định Burevestnik có thể bay không giới hạn và vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức giám sát vũ khí độc lập vẫn hoài nghi về tuyên bố “thử nghiệm thành công” mà Điện Kremlin đưa ra.

Giáo sư Stephan Fruehling, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc phòng, Đại học Quốc gia Úc, nhận định rằng Nga muốn chứng minh họ sở hữu một kho vũ khí đáng gờm.

“Công nghệ động cơ hạt nhân cho phép tên lửa bay hàng nghìn km vì không cần nhiên liệu thông thường”, giáo sư Fruehling nói. “Tuy nhiên, nó không phải là loại vũ khí nhanh hơn hay khó bị phát hiện hơn những tên lửa hiện có”.

Theo ông Fruehling, điểm đặc biệt của Burevestnik là nó có thể tấn công Mỹ từ nhiều hướng, chứ không chỉ theo đường Bắc Cực như các tên lửa khác.

“Đây là một năng lực mới và khác thường, nhưng bản thân nó không khiến hệ thống phòng thủ phương Tây khó khăn hơn nhiều, trừ khi nó có thể đến từ một hướng không ngờ tới”, vị giáo sư nói thêm.

Giáo sư Maria Rost Rublee, làm việc tại Đại học Melbourne (Úc), cho rằng thời điểm Nga công bố vụ thử và các cuộc duyệt binh gần đây là “một thông điệp rõ ràng” gửi đến phương Tây.

“Đó là lời nhắn cho ông Trump, cho Ukraine, cho châu Âu và thế giới rằng: Chúng tôi mạnh mẽ, không lùi bước, đang mở rộng năng lực và đừng đùa với chúng tôi”, bà Rublee nói.

Nga liệu có sử dụng Burevestnik để tấn công?

Tên lửa Burevestnik. Ảnh: Russian defence ministry

Theo SBS News, các chuyên gia nhấn mạnh rằng khả năng Nga thực sự sử dụng loại vũ khí này là rất thấp.

Giáo sư Rublee nhận định: “Có một ‘điều cấm kỵ từ lâu’ trong việc dùng vũ khí hạt nhân nhắm vào mục tiêu dân sự. Nếu ông Putin làm vậy, làn sóng phản đối toàn cầu có thể đe dọa chính vị thế của ông ấy trong nước”.

Tuy nhiên, bà Rublee cũng cảnh báo rằng “không thể loại trừ hoàn toàn” khả năng Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân trong một kịch bản răn đe, chẳng hạn phóng thử ra biển hoặc dùng để gửi thông điệp chính trị.

Giới phân tích cho rằng vụ thử Burevestnik nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện quân sự của Nga ở Bắc Cực, khu vực ngày càng có giá trị chiến lược về năng lượng và an ninh.