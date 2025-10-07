Điểm nóng xung đột ngày 7-10: Lỗ hổng phòng không khiến Nga hụt hơi trước UAV Ukraine?

Các cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine nhằm vào hệ thống phòng không Nga gần như là điều chắc chắn, bao gồm các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào những lỗ hổng đã bị khoét ra trong lớp phòng thủ đó.

Nếu không có những đợt viện trợ lớn về thiết bị phòng không từ đồng minh, Nga – vốn đang phải gánh nhiệm vụ bảo vệ vùng trời lớn nhất thế giới trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi của Ukraine – có lẽ sẽ khó cải thiện khả năng tự phòng thủ trước các đòn tập kích bằng UAV trong tương lai.

Moscow dường như đang lo lắng về sự ổn định của thị trường năng lượng trong nước, cũng như tác động của UAV Ukraine đối với thị trường này trong những tháng tới.

UAV Ukraine đã làm tê liệt nhiều nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Russian media

Ngày 30-9, Điện Kremlin áp dụng lệnh cấm gần như toàn diện đối với việc xuất khẩu dầu diesel đến hết năm 2025, đồng thời cho phép nhập khẩu xăng dầu từ Belarus, Hàn Quốc, Singapore...

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục không kích cơ sở chế biến dầu của Nga.

Trước đó, vào ngày 2-8, sau vài tuần thăm dò và tấn công hệ thống phòng không Nga, Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV nhắm vào nhà máy lọc dầu của quốc gia này.

Tính đến nay, theo thống kê của Kyiv Post, UAV cảm tử của Ukraine đã thực hiện ít nhất 55 cuộc tấn công có thể xác định được vào cơ sở hạ tầng chế biến nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Đầu tháng 9, sau một tháng UAV Ukraine tấn công, giới thương nhân và chuyên gia quốc tế đánh giá Nga đã mất 17%-25% công suất lọc dầu. Một tháng sau, con số được ước tính là 38%-40%.

Khoảng 75% tổng công suất lọc dầu của Nga nằm trong tầm bắn 1.800-2.000 km của UAV Ukraine.

Theo giới chuyên gia, Ukraine vẫn còn khả năng đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV.

Nổ lớn sau khi Ukraine tấn công Nga bằng máy bay không người lái ở Engels, tỉnh Saratov, ngày 20-3. Ảnh: Astra/Telegram

Số lượng UAV tầm xa Ukraine sản xuất là bí mật quân sự, nhưng ước tính phổ biến khoảng 3.000 chiếc/tháng. Không như những vũ khí khác, trong lĩnh vực UAV, Ukraine không phụ thuộc nhiều vào phương Tây.

Theo Kyiv Post, hầu hết các chuyên gia thị trường đều cho rằng vấn đề cốt lõi đối với ngành lọc dầu Nga trong tương lai không phải là số lượng UAV Ukraine, mà là liệu Nga có thể sửa chữa các nhà máy lọc dầu nhanh hơn tốc độ UAV Ukraine gây thêm thiệt hại hay không.

Trong khi đó, dẫn nguồn từ OPEC+, Bloomberg cuối tháng 9 cho biết khối này dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm khoảng 137.000 thùng/ngày. Đến năm 2026, thị trường quốc tế sẽ chứng kiến mức cung dầu thô kỷ lục - nhưng phần từ Nga sẽ giảm đáng kể.