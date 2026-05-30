"Nín thở" xem nữ đặc nhiệm dùng yết hầu kéo xe đặc chủng

Tại Hội thao Công an nhân dân năm 2026, hình ảnh hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh dùng yết hầu tì vào lưỡi đao để kéo chiếc xe đặc chủng khiến hàng nghìn khán giả nín thở.

Đằng sau khoảnh khắc ấn tượng ấy là hành trình khổ luyện bền bỉ của cô gái trẻ quê Lạng Sơn. Từ một cử nhân tài chính, Linh lựa chọn khoác lên mình màu áo Công an nhân dân, bước vào môi trường huấn luyện đặc nhiệm khắc nghiệt để rèn luyện thể lực, ý chí và bản lĩnh thép.

Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh hiện công tác tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ít ai biết cô gái trẻ từng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính trước khi lựa chọn con đường khoác áo Công an nhân dân.

Thay vì theo đuổi công việc văn phòng, Linh viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Quyết định "bẻ lái" thanh xuân ấy mở ra hành trình mới đầy thử thách trên thao trường đặc nhiệm.

Những tháng ngày huấn luyện tân binh cùng môi trường rèn luyện khắc nghiệt đã tôi luyện cho cô gái xứ Lạng ý chí bền bỉ và tinh thần vượt khó.

Trên thao trường, Linh tham gia nhiều nội dung huấn luyện thể lực, võ thuật và khí công chuyên sâu - những bài tập đòi hỏi sự dẻo dai, tập trung và khả năng chịu đựng cao.

Chiếc đao dùng trong bài tập khí công là đạo cụ quen thuộc trong quá trình huấn luyện. Để có thể dùng yết hầu kê đao kéo xe, người tập phải trải qua thời gian dài rèn luyện thể chất và tinh thần.

Trước giờ biểu diễn tại Hội thao Công an nhân dân năm 2026, nữ chiến sĩ được đồng đội hỗ trợ kiểm tra tư thế và điểm tiếp xúc giữa yết hầu với lưỡi đao.

Khoảnh khắc điểm nhấn ấn tượng tại hội thao.

Trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả, Hoàng Thị Ngọc Linh gồng mình kéo chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn lăn bánh. Khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn ấn tượng tại hội thao, khiến nhiều người không khỏi thán phục trước ý chí và bản lĩnh của nữ chiến sĩ đặc nhiệm.

Đằng sau màn trình diễn khiến hàng nghìn người nín thở là những giờ phút khổ luyện âm thầm. Với hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh, được rèn luyện trong môi trường đặc nhiệm không chỉ giúp rèn luyện sức mạnh mà còn tôi luyện sự điềm tĩnh, ý chí kiên cường và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân.