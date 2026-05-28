Theo tờ báo, bức thư của ông Zelensky viết: "Khi nói đến phòng thủ tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như hoàn toàn dựa vào Mỹ. Tốc độ giao hàng hiện tại theo chương trình PURL không còn đáp ứng được thực tế về mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt. Tôi đề nghị sự hỗ trợ của các bạn trong việc bảo vệ không phận Ukraine khỏi tên lửa Nga".

Trong thông điệp của mình, ông Zelensky yêu cầu chuyển giao cho Kiev tên lửa PAC-3 để trang bị cho hệ thống Patriot của mình.

Theo tờ báo, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna đã đệ trình bức thư này lên Quốc hội.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khi bình luận về những lời đe dọa của Moscow về việc tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev để đáp trả vụ tấn công Starobelsk và biến chúng thành các cuộc tấn công có hệ thống, đã không đề cập gì đến việc cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine và không lên án hành động của Nga.

Trong một diễn biến khác, tạp chí The Economist của Anh cho biết, ông Zelensky đã chỉ thị Nội các chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài từ 2 đến 3 năm nữa.

"Không có lý do thuyết phục nào cho thấy Ukraine không thể tiếp tục cuộc đấu tranh lâu dài như vậy. Nước này sẽ tồn tại, mặc dù sẽ phải gánh chịu chủ nghĩa quân phiệt và tham nhũng trong quân đội" bài báo bình luận, nhưng cũng lưu ý rằng một số người Ukraine lại nhìn nhận tình hình khác.

Tờ The Economist viết rằng chiến tranh đã làm suy yếu nghiêm trọng hậu phương của Ukraine: cơ sở hạ tầng trọng yếu đang xuống cấp, và hệ thống phòng không bị suy yếu đến mức nguy hiểm.

Văn phòng Tổng thống Ukraine đã đưa bình luận về bản báo cáo của các nhà báo Anh. Cố vấn tổng thống Dmitry Litvin gọi đó là sự bịa đặt.

"Đây lại là trò lừa bịp cũ rích đã có từ trước. Có lẽ mọi người cần dùng nó như một phương tiện để truyền tải những thông điệp khác về tình hình tồi tệ hiện nay. Nhưng tại cuộc họp với phe phái, tổng thống nói rằng chúng ta cần tập trung vào sáu tháng cho đến tháng Mười Một; chúng ta có hạn chót đó" - Litvin nói.