Ukraine bất ngờ tuyên bố ông Zelensky mong muốn gặp riêng ông Putin

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ "Sự thật châu Âu" ngày 27/1, Bộ trưởng Sybiha cho biết hai vấn đề nhạy cảm nhất vẫn chưa được giải quyết trong tiến trình hòa bình: liên quan đến lãnh thổ và quyền kiểm soát trong tương lai đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP).

"Chính vì muốn giải quyết những vấn đề đó mà tổng thống sẵn sàng gặp gỡ ông Putin và thảo luận về việc này" - Sybiha cho biết.

Song Bộ trưởng Sybiha nói thêm rằng ông không thấy cần thiết phải gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Chúng ta không nên tạo ra các kênh đàm phán song song. Đã có các nhóm đàm phán được thành lập, bao gồm cả đại diện của Bộ Ngoại giao. Việc tạo thêm các kênh đàm phán khác là không kịp thời và không cần thiết" - ông Sibiha nói.

Ông cũng cho biết các nhóm đàm phán đã tiến hành các cuộc đàm phán thực chất về các thông số của thỏa thuận ngừng bắn, quy trình giám sát hoặc xác minh thỏa thuận ngừng bắn.

Hôm 26/11, ông Zelensky đã thông báo rằng một cuộc họp khác giữa các nhóm đàm phán của Ukraine, Mỹ và Nga đang được chuẩn bị trong tuần này - dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 2.

Ông Sybiha cho biết, điều rất quan trọng là phía Mỹ vẫn tiếp tục tham gia vào tiến trình đàm phán.

Ông cũng khẳng định châu Âu đang sát cánh cùng Ukraine, họ hiện diện trong tiến trình hòa bình và trong các thỏa thuận về đảm bảo an ninh.

Ông khẳng định sẽ có sự hiện diện của binh lĩnh nước ngoài ở Ukraine khi cuộc chiến kết thúc, một số đối tác Châu Âu đã xác nhận sự tham gia của họ nhưng sẽ không có binh lính Mỹ nào.

"Các chi tiết của thỏa thuận này vẫn đang được hoàn thiện, nhưng đây là yếu tố quan trọng đối với cả cơ sở hạ tầng an ninh tương lai và sự phục hồi kinh tế" - ông nói. "Đối với các nhà đầu tư tương lai, sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine là sự đảm bảo cho an ninh đầu tư. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường này, nó là điều cơ bản đối với chúng tôi".