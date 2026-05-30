Xe tải cắm đầu xuống kênh sau cú tông thành cầu, tài xế nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 30/5 tại khu vực cầu Bà Đỏ, thuộc ấp An Hòa 3, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HD

Thời điểm trên, xe tải BKS 60C-726.28 do tài xế Nguyễn Văn Thắng điều khiển lưu thông từ ấp An Hòa 3 hướng về xã Mỹ Thạnh. Khi đến khu vực gần cầu Bà Đỏ, phương tiện bất ngờ mất lái, lao vào lan can bảo vệ của cầu.

Cú va chạm mạnh khiến một đoạn thành cầu bị hư hỏng. Chiếc xe sau đó tiếp tục lao xuống dốc, lật ngửa rồi cắm phần đầu xuống kênh bên dưới.

Tại hiện trường, xe tải nằm dưới kênh trong tình trạng lật ngửa. Phần cabin bị biến dạng nặng, cắm xuống bùn đất và bụi rậm ven kênh, bánh xe phía sau chổng lên trên.

Xe tải cắm đầu xuống kênh. Ảnh: HD

Nghe tiếng va chạm lớn, người dân địa phương nhanh chóng đến hỗ trợ, phối hợp cùng lực lượng chức năng phá cửa cabin đưa tài xế ra ngoài. Do bị thương nặng, tài xế Nguyễn Văn Thắng rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp lực lượng cứu hộ để trục vớt phương tiện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.