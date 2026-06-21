Ông Netanyahu cuối cùng phải lùi bước, Israel được lệnh ngừng bắn sau tối hậu thư ớn lạnh từ Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh MNA

Theo kênh tin tức Channel 12 News của Israel, Thủ tướng Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã chỉ thị quân đội chấm dứt các hoạt động tấn công tại Lebanon.

Tuy nhiên, theo báo cáo được hãng thông tấn Xinhua News Agency dẫn lại, lực lượng Israel vẫn chưa rút khỏi các khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền Nam Lebanon.

Trước đó, các cuộc tấn công của Israel đã vấp phải phản ứng mạnh từ lực lượng Hezbollah, gây ra những tổn thất đáng kể cho quân đội Israel.

Trong một diễn biến liên quan, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi các hành động mà Tehran cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Israel chấm dứt, đồng thời Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết theo biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên.

Theo nguồn tin, Iran đã tái áp đặt việc đóng eo biển Hormuz sau khi cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản ngừng bắn được đề cập trong thỏa thuận với Mỹ. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển một phần lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, nên mọi diễn biến tại đây đều được thị trường năng lượng quốc tế theo dõi sát sao.

Bài viết cho rằng quyết định ngừng bắn của Israel được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng và áp lực quốc tế ngày càng lớn nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.