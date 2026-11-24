Ngoài pháo hoa, trong tuần lễ Văn hoá Việt Nam (18 đến 24/11), nhiều hoạt động, lễ hội cũng diễn ra ở thành phố, gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo và du lịch văn hóa...

Tại Hà Nội, màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, diễn ra trong chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tối 24/11.

Nhà tổ chức sử dụng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại và 1.400 ống pháo hoa DBG, tạo nên điểm nhấn ấn tượng chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam ở thủ đô.

Nhà tổ chức sử dụng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại và 1.400 ống pháo hoa DBG, tạo nên điểm nhấn ấn tượng chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam ở thủ đô.

Nhà tổ chức sử dụng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại và 1.400 ống pháo hoa DBG, tạo nên điểm nhấn ấn tượng chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam ở thủ đô.