Cố vấn Nhà Trắng chỉ trích mạnh mẽ Ấn Độ

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: Reuters.

Hôm 27/8, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ chính thức có hiệu lực. Hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ hiện chịu mức thuế lên tới 50%. Động thái của ông Trump nhằm gây sức ép buộc New Delhi hạn chế mua dầu Nga.

Biện pháp này áp lên hơn một nửa lượng hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ – thị trường lớn nhất của nước này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi tự cường và tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng chịu đựng các mức thuế mới.

“Điều khiến tôi lo ngại là Ấn Độ tỏ ra quá ngạo mạn. Họ nói: ‘Đây là chủ quyền của chúng tôi, chúng tôi có quyền mua dầu từ bất kỳ ai, bất cứ khi nào’”, ông Navarro phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV.

“Tôi thật sự khó hiểu. Ông Modi là nhà lãnh đạo giỏi, đây là nền dân chủ trưởng thành với những người thông minh điều hành, vậy mà họ nhìn thẳng vào mắt chúng tôi và nói: ‘Chúng tôi sẽ không dừng mua dầu Nga’”, ông Navarro nói thêm.

Cố vấn Nhà Trắng nhấn mạnh: “Ấn Độ có thể được giảm thuế quan ngay 25% nếu họ ngừng mua dầu Nga”.

Theo ông Navarro, người nộp thuế Mỹ cuối cùng phải gánh hậu quả từ việc Ấn Độ tiếp tục nhập dầu Nga, bởi điều này đồng nghĩa với việc Moscow có thêm nguồn thu. “Và rồi chuyện tiếp theo chắc chắn xảy ra là Ukraine đến với chúng ta và châu Âu để xin thêm tiền”, ông Navarro nói.

Cố vấn Nhà Trắng thậm chí gọi xung đột Ukraine là “có một phần trách nhiệm của ông Modi”, lập luận rằng “con đường dẫn tới hòa bình một phần phải đi qua New Delhi”.

Đáp lại chỉ trích về việc mua dầu Nga, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết các quốc gia mua sản phẩm dầu tinh chế từ Ấn Độ hoàn toàn do tự nguyện. Ông nói: “Không ai ép buộc các vị phải mua cả. Châu Âu mua, Mỹ cũng mua, nếu thấy không thích thì đừng mua”.

Hôm 28/8, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Ấn Độ sẽ còn tăng mức nhập khẩu dầu Nga vào tháng tới. Mức tăng được dự báo từ 10-20%, hoặc tương đương 150,000-300,000 thùng dầu/ngày.

Mặc dù ban đầu Ấn Độ có vẻ nhượng bộ trước áp lực của Mỹ, với các báo cáo trước đó cho biết nước này đang giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga, diễn biến mới nhất này cho thấy New Delhi vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế gần gũi với Nga.