Ông Medvedev nói ông Zelensky làm tổn hại lợi ích của ông Trump 'hơn cả Iran'

Theo RT, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 25/10 đã chỉ ra việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường xuyên có những động thái phớt lờ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tìm cách khiến các giới chức châu Âu quay lưng với ông chủ Nhà Trắng.

"Việc ông Zelensky thường xuyên phớt lờ Tổng thống Trump đang gây tổn hại đến lợi ích của nhà lãnh đạo Mỹ nhiều hơn tổng cộng những gì Iran, Cuba và Venezuela gây ra. Thậm chí ông Zelensky còn kích động những người Mỹ có ảnh hưởng và cả những người châu Âu không mấy ảnh hưởng, chống lại ông Trump", ông Medvedev cho biết.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ông Medvedev cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine công khai ủng hộ ông Joe Biden, trong khi vẫn cố gắng xin thêm viện trợ từ Tổng thống Trump. "Chính quyền Kiev đã đút túi riêng rất nhiều tiền thuế của người dân Mỹ dưới thời ông Biden. Và giờ họ đang cố gắng lấy thêm những gì có thể từ ông Trump", ông Medvedev nói.

Cũng theo cựu Tổng thống Nga, ông Zelensky đang "thách thức" Tổng thống Trump bằng cách từ chối dừng hoạt động tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Bên cạnh đó, ông Medvedev cáo buộc Kiev "bắt tay" với các băng đảng ma túy ở Nam Mỹ để kiếm lời, đồng thời đe dọa đến lợi ích của Washington.

Căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine đã leo thang trong thời gian qua khi Tổng thống Trump nhiều lần công khai kêu gọi Kiev tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác thay thế cho Tổng thống Zelensky. Ở chiều ngược lại, ông Zelensky phản đối việc Mỹ đạt thỏa thuận dầu diesel với Nga, đồng thời yêu cầu Washington giải thích về việc Kiev không nhận được tin tình báo về các cuộc tấn công của Nga.