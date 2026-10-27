Ukraine tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị đánh chặn. Ảnh: investigator.org.ua

Tổng thống Ukraine đã viết điều này trên kênh Telegram của mình sau cuộc điện đàm về tình hình cung cấp vũ khí từ các đối tác và việc khôi phục năng lượng sau các cuộc tấn công của Nga.

"Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và Bộ trưởng Ngoại giao đã báo cáo về tình hình chuyển giao các tên lửa đánh chặn phòng không cho Ukraine, chủ yếu là tên lửa Patriot. Chúng tôi đang làm việc trên nhiều mặt trận: với HMỹ, châu Âu và các đối tác khác có kho dự trữ tên lửa PAC-2 và PAC-3" - ông Zelensky cho biết.

"Cụ thể, chúng tôi đã chờ chữ ký của ông Hegseth về việc chuyển giao tên lửa Patriot và tên lửa Nasam gần một tháng nay. Tôi đã chỉ thị thảo luận lại vấn đề này với phía Mỹ. Các cuộc thảo luận cũng đang được tiến hành với các quốc gia khác" - ông viết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng cuộc họp đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt theo phong cách Rammstein, dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Mới đây, ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine hiện đang đàm phán với các đối tác châu Âu để mua tên lửa đánh chặn, nhưng việc chuyển giao này cần có sự đồng ý của phía Mỹ.

Ông cảnh báo rằng trong khi Mỹ giảm số lượng máy bay Patriot được giao, thì Nga sẽ tăng cường vũ khí tên lửa của họ.

Ngay trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã xác nhận rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc không đồng ý việc chuyển giao tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot từ các nước thứ ba cho Kiev, giải thích rằng đây là vấn đề liên quan đến lợi ích quốc phòng của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: "Không hề có chỉ thị chính trị nào nhằm gây hại cho Ukraine. Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật".

Hôm 19/10, tờ Kyiv Independent của Ukraine đưa tin rằng ông Pete Hegseth bị cáo buộc cố tình trì hoãn việc giao một lô lớn tên lửa Patriot cho Ukraine. Theo các nguồn tin, các đồng minh của Kiev đã thanh toán tiền cho số tên lửa này, và lô hàng này "khá lớn".

Trong khi đó, CNN đưa tin Ukraine đã cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot .

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine không thể thay đổi cục diện xung đột, mà ngược lại sẽ kéo dài xung đột và cản trở việc đạt được một giải pháp chính trị và ngoại giao.