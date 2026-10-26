Ukraine đánh sâu vào Nga, nhà máy tên lửa bốc cháy; Moscow dựng thêm lá chắn thép quanh dinh thự của ông Putin

Lực lượng Ukraine tấn công nhà máy Energiya của Nga tại Yelets / Ảnh: Exilenova+

Nhà máy cung cấp linh kiện tên lửa Nga bốc cháy sau cuộc tập kích từ Ukraine

Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhà máy Energiya tại thành phố Yelets, tỉnh Lipetsk của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 300 km, theo Defense Express dẫn thông tin từ kênh theo dõi Exilenova+ ngày 26/10.

Sau cuộc tập kích, một đám cháy lớn cùng cột khói dày đặc xuất hiện trong khuôn viên nhà máy. Các kênh Telegram chuyên theo dõi tình hình cho biết mặt ngoài và khu vực bên trong một tòa nhà sản xuất bị hư hại nghiêm trọng.

Các nhà phân tích nhận định cơ sở này không còn khả năng hoạt động. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại chưa được xác minh độc lập.

Theo các thông tin ban đầu, nhà máy bị tấn công bằng nhiều tên lửa hành trình, có thể là Storm Shadow. Thông tin về loại vũ khí được sử dụng hiện chưa được xác nhận chính thức.

Nhà máy Energiya có vai trò trong chuỗi cung ứng quốc phòng Nga. Theo trang tin quân sự Militarnyi, cơ sở này sản xuất bộ nguồn 9B280-1 cho tên lửa hành trình 9M727 thuộc hệ thống Iskander-K, đồng thời cung cấp pin 9B-287 cho bom lượn UMPB D-30SN.

Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất bộ nguồn cho mô-đun lượn và hiệu chỉnh đa năng UMPK, tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa chống hạm Kh-35U.

Nếu mức độ thiệt hại được xác nhận, việc nhà máy gián đoạn hoạt động có thể ảnh hưởng đến một mắt xích trong chuỗi cung ứng các hệ thống vũ khí của Nga. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào mức độ hư hại, lượng linh kiện dự trữ và khả năng chuyển hoạt động sang các cơ sở khác.

Nga mở rộng mạng lưới phòng không quanh dinh thự Valdai của ông Putin

Trong khi đó, Nga được cho là đang tăng cường bảo vệ dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại Valdai, thuộc tỉnh Novgorod, bằng cách xây dựng thêm các vị trí triển khai hệ thống phòng không.

Theo Radio Svoboda, trong tháng 10, có 16 tháp phòng không mới được xây dựng trong bán kính 50 km quanh dinh thự. Các công trình này được cho là phục vụ việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không Pantsir hoặc Tor, tập trung chủ yếu ở phía nam, gần biên giới Ukraine hơn.

Nhà phân tích tình báo nguồn mở "jembob" ước tính khu vực hiện có khoảng 49-50 tháp phòng không. Tổng số vị trí phòng không quanh Valdai đã vượt 50, theo Radio Svoboda, với khoảng cách trung bình giữa các tháp vào khoảng 15 km.

Một số vị trí mới xuất hiện dọc hồ chứa Vyshnevolotskoye. Trong khi đó, tại căn cứ quân sự Khotilovo, nơi có tuyến đường sắt chuyên dụng kết nối với khu vực dinh thự, một tháp phòng không đã được dựng từ tháng 3/2026.

Radio Svoboda cho biết số vị trí phòng không quanh Valdai hiện chỉ bằng khoảng một nửa số công trình được xây dựng trên toàn khu vực Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine. Đáng chú ý, khu vực Valdai và vùng lân cận có chưa đến 100.000 cư dân, thấp hơn nhiều so với khoảng 20 triệu người tại khu vực Moscow.

Trước đó, vào mùa xuân năm nay, số hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir được cho là triển khai gần dinh thự của ông Putin đã lên tới 27 tổ hợp.

Việc mở rộng mạng lưới phòng không quanh Valdai diễn ra trong bối cảnh các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng Nga tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị tập kích bằng vũ khí tầm xa của Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác nhận hai diễn biến trên có liên hệ trực tiếp với nhau.