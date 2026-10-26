Tổng thống Ukraine nêu 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán với Nga và Mỹ

Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky ngày 25/10 đã đưa ra những kỳ vọng đối với cuộc đàm phán ba bên sắp tới, đồng thời thảo luận về hệ thống phòng không và kế hoạch ngừng bắn tại thị trấn Oleshky.

"Các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Tuy vậy, có những 'lằn ranh đỏ' mà Ukraine sẽ không thương lượng. Về cơ bản, họ không thể áp đặt các hạn chế đối với quân đội của chúng tôi và việc Ukraine duy trì vị thế trung lập. Nếu có đủ nguồn tài chính, tôi muốn duy trì quân đội với quân số 800.000 người. Trong trường hợp Ukraine được gia nhập NATO, con số này có thể thay đổi", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh việc thảo luận về vấn đề lãnh thổ chỉ có thể diễn ra duy nhất ở cấp độ các nhà lãnh đạo, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ông sẽ nhượng bộ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Mọi người cần hiểu rõ rằng chúng tôi không trao đổi thứ này để lấy thứ khác. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Nếu là vấn đề lãnh thổ, việc đó phải diễn ra ở cấp lãnh đạo. Các vấn đề khác có thể được thảo luận ở cấp các nhóm kỹ thuật", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhận định việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga trước khi đàm phán sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Kiev. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng 10.

"Tôi không muốn Ukraine bước vào cuộc gặp với Nga mà không còn công cụ nào, không có các biện pháp trừng phạt, không có tiền hoặc không có các tài sản bị phong tỏa. Giống như Tổng thống Trump đã nói, chúng tôi thực sự sẽ có rất ít quân bài trong tay", ông Zelensky cho hay.

Khi được hỏi về tình hình ở thị trấn Oleshky, Tổng thống Zelensky cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu từ ngày 27/10, dự kiến kéo dài vài ngày và cần có sự phối hợp từ phía Nga. Bên cạnh đó, dù những vấn đề ảnh hưởng đến việc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starlink và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ hiện đã được giải quyết, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh Kiev vẫn chưa nhận được đủ số tên lửa Patriot cần thiết.