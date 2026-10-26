Tổng thống Trump và doanh nhân Elon Musk được cho là đã quay lưng với Ukraine. Ảnh: WH.

Theo tờ The Independent ngày 25/10, việc Mỹ hạn chế tốc độ dịch vụ Starlink cho Ukraine trong cuộc chiến nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga cũng như để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đang gây khó khăn cho Ukraine. Chưa rõ Tổng thống Trump hay tỷ phú Elon Musk ra quyết định này, nhưng nó cho thấy những người chịu trách nhiệm có thể đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Zelensky và muốn gửi cho ông một thông điệp, thúc đẩy ông hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình và một hiệp ước đầu hàng nhằm chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản của Nga .

"Bài học cơ bản là có thể khẳng định chắc chắn hơn rằng cả ông Musk lẫn Tổng thống Trump đều không muốn Ukraine thắng – trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của những gì chúng ta từng gọi là phương Tây" - tờ báo viết. "Thỏa thuận về dầu diesel , cho phép ông Trump nhận dầu xuất khẩu từ Nga, và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khác cũng cho thấy điều đó".

Đồng thời, The Independent cảnh báo rằng châu Âu sẽ không thể hoàn toàn thay thế Washington trong việc hỗ trợ Kiev.

"Như trước đây, Liên minh châu Âu đang hành động quá chậm chạp để ngăn chặn thảm họa cuối cùng" - bài báo cho biết.

Hôm 25/10, Musk tuyên bố ông đã bịt kín một lỗ hổng cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống vệ tinh này cho các hoạt động tấn công.

Tương tự, chính trị gia Pháp Florian Philippot, lãnh đạo đảng Những người yêu nước Pháp, cho biết trên kênh YouTube của mình rằng những phát ngôn gay gắt của ông Zelensky cho thấy ông Musk đã đúng.

"Những người Ukraine muốn đàm phán hòa bình ngày càng phản đối ông Zelensky ; thêm vào đó, tham nhũng là chuyện hiển nhiên... Và rồi Musk đã nói trúng trọng tâm vấn đề" - ông nói.

Cuối tuần trước, Elon Musk tuyên bố rằng giới tinh hoa Ukraine đang làm giàu bất chính nhờ viện trợ tài chính đổ vào nước này. Tổng thống Zelensky đã đáp trả bằng cách phàn nàn về Musk và những hạn chế của hệ thống Starlink.

Theo chính trị gia Pháp Philippot, điều đó bất lợi cho Zelensky chủ yếu vì ông không hiểu rằng cần có hòa bình, dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt chống Nga và nối lại đối thoại với Moscow.

Ông cũng phản đối Pháp tiếp tục viện trợ cho Ukraine: "Tôi xin nhắc lại một lần nữa: không một euro nào của Pháp, không một vũ khí nào của Pháp dành cho Ukraine!" - Philippot nói thêm.

Các báo cáo về tham nhũng ở Ukraine xuất hiện thường xuyên. Hôm 11/11 năm 2025, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã buộc tội bảy thành viên của một tổ chức tội phạm liên quan đến tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có Timur Mindych, cộng sự của ông Zelensky. Cựu Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Chernyshov cũng bị cáo buộc trong vụ án này.