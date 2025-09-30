Ông Medvedev cảnh báo kịch bản xung đột Nga – châu Âu

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev (ảnh: Reuters)

Lời cảnh báo của ông Medvedev

Bình luận trên Telegram hôm 29/9, ông Medvedev chỉ trích những cảnh báo lặp đi lặp lại từ phương Tây rằng Nga có thể đối đầu trực tiếp với NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 5 năm tới.

“Ở các nước châu Âu, họ cứ liên tục nói về một cuộc chiến với Nga trong vòng 5 năm tới. Điều đó không nên xảy ra, vì nó đi ngược lại lợi ích của chúng ta”, ông Medvedev viết.

Theo ông Medvedev, Nga “không mong đợi xung đột với bất kỳ ai nói chung”, bao gồm cả “châu Âu lạnh giá”, và trong lịch sử, Nga “luôn đến châu Âu với tư cách là người giải phóng, chứ không phải bên xâm lược”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết, trọng tâm hiện nay của Moscow là “tái thiết những vùng đất vừa sáp nhập” (ám chỉ các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson) và đây là nhiệm vụ “khó khăn, tốn kém”.

“Các nước châu Âu dễ tổn thương và chia rẽ. Họ đơn giản là không thể xử lý một cuộc xung đột với Nga”, ông Medvedev bình luận.

Tuy nhiên, ông Medvedev cũng cảnh báo rằng xung đột có thể bùng nổ bất ngờ và Nga không thể mất cảnh giác.

“Khả năng xảy ra tai nạn chết người luôn hiện hữu. Và những kẻ hiếu chiến ngớ ngẩn chưa biến mất. Một cuộc xung đột như vậy tiềm ẩn nguy cơ thực tế là leo thang thành chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn cần cảnh giác”, ông Medvedev kết luận.

Ông Zelensky kêu gọi châu Âu cùng đối phó Nga

Hôm 29/9, phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các nước châu Âu xây dựng một lá chắn phòng không chung với Ukraine để đối phó Nga.

“Ukraine đề xuất Ba Lan và tất cả các đối tác của chúng tôi xây dựng một lá chắn chung, hoàn toàn đáng tin cậy và có thể chống lại mối đe dọa trên không từ Nga”, ông Zelensky nói.

“Điều này là có thể. Ukraine có thể chống lại mọi loại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga. Nếu chúng ta cùng hành động, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực sản xuất”, ông Zelensky nói thêm.

Theo Reuters, chưa có nước nào ủng hộ đề xuất của ông Zelensky. Trước đó, Ukraine tuyên bố quân đội và các chuyên gia của nước này có thể huấn luyện đối tác Ba Lan về biện pháp chống UAV.