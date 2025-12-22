Odessa bị tập kích dữ dội, ông Zelensky yêu cầu thay tư lệnh

Ông Zelensky không hài lòng về hiệu suất phòng không ở Odessa (ảnh: Kyiv Independent)

Phát biểu với báo giới hôm 21/12, Tổng thống Ukraine cho biết, ông muốn thay thế Dmytro Karpenko - Tư lệnh Không quân miền Nam.

“Chúng tôi đang tăng cường phòng không, và thành thật mà nói, chúng tôi cũng muốn tăng cường cả bộ chỉ huy. Hôm nay, tôi đã nêu ra vấn đề thay thế chỉ huy. Tôi nghĩ họ sẽ tìm được ứng viên khác. Bởi vì chúng ta cần phản ứng kịp thời, nhanh chóng”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các nỗ lực để khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở Odessa đang được tiến hành và một số chỉ huy ở đây phải chịu trách nhiệm.

“Về vấn đề Odessa, tôi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra ở đó sau các đòn tập kích quy mô lớn và chúng tôi đã tổ chức một số cuộc họp trực tuyến”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức để đảm bảo người dân được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, nhiên liệu và thuốc men.

“Phó Thủ tướng phụ trách chính sách khu vực của tôi, Viktor Mykyta, đang có mặt ở đó để báo cáo trực tiếp cho tôi và làm nhiệm vụ hỗ trợ. Phó Thủ tướng Oleksii Kuleba, người cũng chịu trách nhiệm trong lĩnh vực này, chắc hẳn đã có mặt ở Odessa và làm việc với chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng đang làm việc với những người chịu trách nhiệm về phòng không. Đó là việc mà tôi và tổng tư lệnh phải giải quyết”, ông Zelensky nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 21/12, ông Zelensky tuyên bố, trong tuần qua, Nga phóng khoảng 1.300 máy bay không người lái (UAV), 1.200 quả bom dẫn đường và 9 tên lửa các loại vào Ukraine. Nhiều khu vực ở miền Nam Ukraine chịu thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có Odessa.

Theo giới chức Ukraine, đêm 19/12, quân đội Nga tập kích bằng tên lửa đạn đạo khiến 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương ở Odessa.

Reuters cho hay, vụ tập kích nhắm vào Pivdennyi – một trong 3 cảng lớn ở Odessa.

Trước đó, hôm 18/12, UAV tập kích Odessa khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Hôm 21/12, ông Oleh Kiper – Thống đốc Odessa – tuyên bố, quân đội Nga tiếp tục tập kích hạ tầng giao thông, cảng biển và các khu công nghiệp ở tỉnh này.

“Đối phương tiếp tục thực hiện một cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng ở Odessa. Cơ sở hạ tầng giao thông, cảng và các khu công nghiệp ở phía nam bị nhắm mục tiêu”, ông Kiper thông báo trên Telegram.

Vụ tập kích gây ra hỏa hoạn và thiệt hại về tài sản. Không có thương vong nào được báo cáo, ông Kiper cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tình hình Odessa.