NYT: Ông Tập Cận Bình và ông Trump thảo luận về Tổng thống Nga trong cuộc gặp riêng

Theo tờ New York Times , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Cung điện Trung Nam Hải cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ cho ông Trump một cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi và nói rằng thực ra đó là hai cây đã hòa vào làm một, một chi tiết có thể hàm ý lời kêu gọi lâu nay của ông Tập về việc hai nước cần hợp tác với nhau.

Ông Trump dừng lại giữa chuyến tham quan và hỏi liệu ông Tập có thường đưa các nguyên thủ nước ngoài tới Trung Nam Hải hay không.

“Rất hiếm” - ông Tập vừa lắc đầu nhấn mạnh vừa trả lời.

Sau đó, ông chỉ vào ông Trump và bật cười nói: “Ví dụ như Putin đã từng đến đây”, nhắc tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đối tác thân thiết của Bắc Kinh, người mà ông Trump từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2024, ông Putin và ông Tập đã uống trà trong khu vườn ở Trung Nam Hải và dành nhiều giờ tại đây.

Ông Tập, người luôn thích nhấn mạnh bề dày lịch sử của Trung Quốc, tiếp tục giới thiệu thêm nhiều cây cổ thụ khác trong khu vườn khi ông Trump đi phía sau.

Kết thúc chuyến tham quan, ông Trump đưa tay chỉ những hàng cây xung quanh và nói với ông Tập rằng ông rất thích khu phức hợp dành cho giới lãnh đạo này.

“Tôi có thể quen với nơi này,” ông Trump nói.

Đó là một trong số ít những khoảnh khắc tự nhiên, không nằm trong kịch bản, trong hội nghị thượng đỉnh được chuẩn bị rất công phu giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo New York Times, ngay cả một cuộc trò chuyện không chính thức như vậy, có nhắc đến nhà lãnh đạo Nga, cũng có thể được coi là một yếu tố trong cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington.

"Cuộc trò chuyện thân mật giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu đã hé lộ phần nào cách hai nhà lãnh đạo tương tác với nhau trong tuần này khi họ giải quyết sự cạnh tranh giữa hai nước" - tờ báo nhận xét.