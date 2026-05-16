Xe buýt cháy dữ dội trên phố ở trung tâm Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra ở khu vực trước số nhà 45 phố Lý Thường Kiệt khi xe buýt đang lưu thông theo hướng từ phố Quang Trung đi Bà Triệu.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm xe buýt. Ảnh: H.Q

Tài xế xe buýt P.T.K. (SN 1980) cho biết, khi phát hiện sự việc, anh đã lập tức dừng xe và hô hoán. Người dân xung quanh mang bình cứu hỏa tới dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Đội CSGT đường bộ số 1 (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế vụ cháy.

Đồng thời, các chiến sĩ cũng tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện đi vào đoạn phố Lý Thường Kiệt (từ Quang Trung đến Bà Triệu) để phục vụ công tác cứu hoả.

Xe buýt bị thiêu rụi. Ảnh: H.Q

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.