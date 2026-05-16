Lật ghe chở gạch, cha tử vong, con gái 6 tuổi mất tích

Khoảng 23h ngày 15/5, ghe chở gạch neo đậu chờ nước lớn trên đoạn kênh qua ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân thì gặp nạn. Trên ghe có vợ chồng ông Nguyễn Hữu Kính (quê An Giang) cùng con gái 6 tuổi.

Rạng sáng nay, người dân gần hiện trường nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến hỗ trợ, đưa các nạn nhân lên bờ và trình báo công an. Ông Kính tử vong, người vợ được đưa đi cấp cứu, riêng bé gái hiện vẫn mất tích.

Hiện trường chiếc ghe bị chìm tại Kênh xáng Lương Thế Trân. Ảnh: An Minh

Theo xác minh ban đầu, ghe có thể bị phá nước dẫn đến chìm. Số lượng gạch trên ghe đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Lực lượng công an phối hợp Trạm Giao thông đường thủy Hòa Trung bảo vệ hiện trường, trục vớt ghe, tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tiết giao thông qua khu vực.

Kênh xáng Lương Thế Trân dài khoảng 10 km, là tuyến giao thông thủy quan trọng tại địa phương, nối sông Ông Đốc với sông Gành Hào.