Ông Trump bày tỏ mong đợi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phát biểu trước báo giới tại Washington, ông Trump cho biết, Mỹ đã thu hút khoảng 18.000 tỷ USD đầu tư trong vòng 11 tháng qua, với hàng loạt dự án lớn đang được triển khai trên khắp cả nước, bao gồm các nhà máy sản xuất ô tô và các trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo ông, đây là minh chứng cho sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cũng như lợi thế cạnh tranh về công nghệ so với các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, ông sẽ nêu rõ với nhà lãnh đạo Trung Quốc về vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi hai bên gặp nhau. Dù vậy, ông cũng mô tả mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nước là “thân thiện”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sắp tới sẽ mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. (Ảnh: AP)

Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra trong các ngày 14-15/5 tại Bắc Kinh, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tồn tại nhiều bất đồng liên quan đến thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng. Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược mới, bên cạnh các vấn đề truyền thống như thuế quan và kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế. Ông Bessent cho biết, vấn đề eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.