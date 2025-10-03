Vụ Pháp chặn bắt tàu nghi chở dầu Nga: Tổng thống Macron cảnh báo Moscow

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Getty

Tổng thống Pháp lên tiếng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2/10 tuyên bố các quốc gia châu Âu sẽ bắt đầu ngăn chặn những tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga khi chúng đi vào vùng biển của các nước châu Âu.

“Chúng tôi đã quyết định tiến thêm một bước bằng cách áp dụng các biện pháp ngăn cản những con tàu khả nghi hoạt động trong vùng biển châu Âu", ông Macron phát biểu tại Copenhagen, sau khi dự hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu.

Ông Macron cho biết các tổng tham mưu trưởng châu Âu, phối hợp với NATO, sẽ họp trong vài ngày tới để xây dựng “chính sách phối hợp nhằm ngăn cản ‘hạm đội bóng tối’,” theo mô hình "liên minh tự nguyện" do Pháp và Anh lập ra để hỗ trợ Ukraine.

Lời cảnh báo của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi Pháp bắt giữ 2 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Boracay, bị nghi có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu Nga để né các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thuyền trưởng người Trung Quốc bị buộc tội

Tàu Boracay bị hải quân Pháp chặn bắt vào cuối tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Theo các công tố viên Pháp, tàu Boracay, treo cờ Benin (quốc gia ở Tây Phi) nhưng đã nhiều lần thay tên và đổi cờ, bị lực lượng Pháp chặn bắt và kiểm tra ngày 27/9.

Hai thuyền trưởng của tàu Boracay, đều là công dân Trung Quốc, đã bị giam giữ từ ngày 30/9 khi chính quyền Pháp điều tra họ vì nghi ngờ phạm 2 tội: Từ chối tuân thủ lệnh của hải quân và không chứng minh được quốc tịch của lá cờ trên tàu.

Theo BBC, một trong hai thuyền trưởng đã được tại ngoại và không bị buộc tội, trong khi người còn lại bị chính quyền Pháp cáo buộc có tội và dự kiến hầu tòa vào tháng 2/2026 tại thành phố ven biển Brest của Pháp.

Về mức phạt, theo truyền thông Mỹ, thuyền trưởng người Trung Quốc có thể phải đối mặt với một năm tù giam và mức phạt lên đến 150.000 euro (4,6 tỷ đồng).

Trung Quốc chưa lên tiếng về vụ bắt giữ liên quan đến công dân nước này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của Pháp là “cướp biển”. Điện Kremlin phủ nhận việc Nga có liên quan đến tàu Boracay.

Tàu Boracay hiện neo đậu gần cảng Saint-Nazaire, dọc theo bờ biển Brest. Tàu Boracay từng bị chính quyền Estonia bắt giữ vào đầu năm nay vì không có cờ quốc gia hợp lệ.

Trong vụ việc gần nhất, BBC đưa tin con tàu khởi hành từ cảng Primorsk của Nga bên ngoài Saint Petersburg vào ngày 20/9 và đi qua Biển Baltic và Đan Mạch trước khi vào Biển Bắc và tiếp tục đi qua eo biển Manche.

Theo dữ liệu từ trang web theo dõi Marine Traffic, chuyến tàu này dự kiến ​​cập cảng Vadinar ở tây bắc Ấn Độ vào ngày 20/10.

Tổng thống Macron hoan nghênh quyết định đột kích và kiểm tra con tàu, nhấn mạnh việc này là một bước đi trong chiến lược của châu Âu nhằm làm suy yếu mô hình lợi nhuận từ “hạm đội bóng tối.”

Theo BBC, luật hàng hải quốc tế quy định, lực lượng hải quân có thể chặn một tàu buôn trên biển nếu họ có lý do nghi ngờ rằng tàu đó không có quốc tịch.

Nhiều nước phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga bằng cách hạn chế nhập khẩu và giới hạn giá dầu, liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Theo phương Tây, để né các lệnh trừng phạt này, Moscow đã xây dựng "hạm đội tàu chở dầu ngầm" để tiếp tục hoạt động xuất khẩu dầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng "hạm đội bóng tối của Nga" có từ 600 đến 1.000 tàu.

Nga thường bác bỏ cáo buộc liên quan đến "hạm đội bóng tối", đồng thời nhấn mạnh rằng hành động chặn bắt các tàu chở dầu của phương Tây vi phạm luật quốc tế và có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.