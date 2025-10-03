Na Uy khẩn cấp tìm kiếm 5 binh sĩ mất tích khi tập trận gần biên giới Nga

Lực lượng chức năng tại vùng Finnmark (miền bắc Na Uy, giáp biên giới Nga) đang huy động toàn bộ nguồn lực để tìm kiếm 5 binh sĩ mất tích sau một cuộc tập trận vừa kết thúc trong khu vực, đài truyền hình Na Uy NRK đưa tin.

Sáng 2-10 (giờ địa phương), khi một cuộc tập kéo dài gần 2 tuần kết thúc, các sĩ quan Na Uy đã phát hiện 10 binh sĩ, tất cả đều là lính nghĩa vụ, không có mặt tại điểm tập trung theo kế hoạch. Chiều tối cùng ngày, chiến dịch tìm kiếm được kích hoạt.

Lãnh đạo cơ quan cảnh sát Finnmark - ông Jorgen Haukland Hansen cho biết lực lượng này sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để tìm kiếm các binh sĩ mất tích.

Lực lượng chức năng vùng Finnmark (Na Uy) đang tập trung toàn bộ nguồn lực để tìm kiếm 5 binh sĩ còn mất tích sau cuộc tập trận trong vùng. Ảnh: NRK

Tới tối cùng ngày, 3 binh sĩ tự di chuyển tới điểm tập trung và 2 binh sĩ khác được trực thăng cứu hộ Sar-Queen và 2 máy bay không người lái (UAV) tìm thấy. Cả 5 người đều an toàn, khoẻ mạnh và không bị thương.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến của quân đội Na Uy - Trung tá Vegard Finberg nói rằng việc phát hiện tìm thấy 5 trong số 10 binh sĩ mất tích là một “dấu hiệu tích cực”, cho thấy chiến dịch tìm kiếm có kết quả.

Đường bay của một trực thăng cứu hộ trong nỗ lực tìm kiếm 5 binh sĩ còn mất tích sau cuộc tập trận ở vùng Finnmark (Na Uy) hôm 2-10. Ảnh: TV2/Flightradar24

Đối với 5 binh sĩ còn mất tích, ông Hansen cho rằng có thể các binh sĩ này đã hiểu sai thông tin về thời gian tập trung hoặc gặp vấn đề khiến họ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để tới điểm tập trung, hoặc do họ bị lạc hoặc bị thương.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực làng Pykeija và TP Uuniemi – các địa phương gần nơi tập trận.

Tối 2-10, một số tờ báo địa phương cho biết cảnh sát đã phát hiện một số nguồn sáng và những dấu vết còn mới, có vẻ là do con người để lại, trong khu vực được khoanh vùng tìm kiếm.

Camera giám sát tại một khu vực trong vùng tìm kiếm 5 binh sĩ còn mất tích sau cuộc tập trận ở vùng Finnmark (Na Uy). Ảnh: TV2

Chiến dịch tìm kiếm 5 binh sĩ mất tích vẫn tiếp tục xuyên đêm, song trong một phạm vi hẹp nhằm tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ có thể nghỉ ngơi. Trực thăng cứu hộ cũng bay dọc các con sông để tìm kiếm các binh sĩ còn mất tích, theo kênh TV2 (Na Uy).

Đến 0 giờ 55 phút sáng 3-10, theo giờ địa phương (tức 5 giờ 55 phút sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam), cảnh sát cho biết vẫn chưa tìm thấy 5 binh sĩ mất tích.

Một cuộc tìm kiếm mới đã được lên kế hoạch tiến hành trong ngày 3-10. Thời tiết trong khu vực được cho là khá thuận lợi, không cản trở chiến dịch tìm kiếm.

Người phát ngôn quân đội Na Uy - Trung sĩ Brage Steinson Wiik-Hansen giữ thái độ thận trọng khi được hỏi tới cuộc tập trận và vụ việc các binh sĩ mất tích gần biên giới Nga. Ông Wiik-Hansen cho biết quân đội Na Uy vẫn đang thu thập thông tin về tình hình và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi có thể.