Tình trạng cảng dầu Nga ở Biển Đen sau đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine

Một căn nhà bị hư hại trong đợt tấn công của Ukraine ở thành phố cảng Novorossiysk, Nga vào ngày 14/11/2025. Ảnh: Reuters.

Trong đêm 14/11, Ukraine đã đánh trúng cảng dầu cùng ít nhất hai mục tiêu khác trong thành phố. Đòn tấn công của Ukraine nằm trong chiến dịch đánh sâu nhằm vào hệ thống năng lượng – từ nhà máy lọc dầu, kho chứa, đường ống cho tới các cảng xuất khẩu. Mục tiêu của Kiev là làm gián đoạn xuất khẩu dầu của Nga, qua đó cắt nguồn thu ngoại tệ phục vụ chiến dịch quân sự, đồng thời gây sức ép lên hậu cần nhiên liệu của Nga.

Hoạt động xuất khẩu dầu tại Novorossiysk và trạm đầu cuối của Tổ hợp Đường ống Caspi (CPC) gần đó phải tạm dừng từ ngày 14/11. Đây được coi là thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay đối với hạ tầng xuất khẩu dầu thô chủ lực của Nga tại Biển Đen.

Việc gián đoạn này ảnh hưởng tới khoảng 2,2 triệu thùng dầu/ngày — tương đương 2% nguồn cung toàn cầu — và đã khiến giá dầu thế giới tăng hơn 2% do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Reuters dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề ở Nga cho biết, việc bốc xếp dầu tại bến Sheskharis của cảng dầu Novorossiysk đã được nối lại vào ngày 16/11. Dữ liệu từ LSEG cũng xác nhận tàu chở dầu hạng Suezmax Arlan và tàu Aframax Rodos đang tiến hành nhận dầu tại các cầu cảng của Novorossiysk. Suezmax là thuật ngữ chỉ những tàu có kích thước lớn nhất có thể đi qua kênh đào Suez.

Vụ tập kích đã làm hư hại hai cầu cảng dầu, buộc hoạt động phải ngừng trong thời gian ngắn. Nếu việc gián đoạn kéo dài, Nga – nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới – có thể buộc phải đóng giếng, điều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng khai thác.

Trong khi đó, trạm CPC – nơi tiếp nhận và xuất khẩu dầu Kazakhstan qua Biển Đen – cũng phải tạm ngừng bốc xếp hôm 15/11 vì đòn đánh của Ukraine, nhưng đã nhanh chóng nối lại hoạt động ngay trong ngày.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, mặc dù Ukraine tập kích gây thiệt hại lớn cho các cơ sở dầu khí của Nga, nhưng Moscow cũng rất nhanh chóng trong việc sửa chữa và khôi phục hoạt động.