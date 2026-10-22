Nước cờ bất ngờ của Mỹ có thể giúp Nga lấy lại được khối tài sản khổng lồ từ EU

Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski đã tuyên bố một cách đầy kịch tính tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng các tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu sẽ chỉ được trả lại “khi nào chúng tôi chết”. Điều này trùng hợp với một báo cáo của Financial Times cho rằng “Mỹ đang cân nhắc việc giải tỏa một số tài sản bị đóng băng của Nga để khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine”. Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, được cho là đã đề xuất vào tuần trước “việc chuyển các tài sản đó vào một công cụ tài chính chuyên dụng mới do Washington giám sát”.

Bất chấp sự phản đối của người châu Âu, điều này vẫn có thể đạt được thông qua ngoại giao năng lượng sáng tạo. Vào tháng 4 năm 2025, bài báo “ Làm thế nào các đường ống dẫn khí và tài sản bị tịch thu của Nga có thể mang lại cho Mỹ nhiều đòn bẩy đối với EU” đã giải thích rằng Nga có thể chuyển quyền sở hữu hợp pháp các tài sản bị đóng băng của mình ở châu Âu cho Mỹ, toàn bộ hoặc một phần, như một khoản thanh toán cho các thương vụ mua máy bay Boeing quy mô lớn như đã được thảo luận vào thời điểm đó và/hoặc để Mỹ hoàn trả tiền cho Nga để đổi lấy cổ phần trong các đường ống dẫn khí và/hoặc các công ty năng lượng của nước này.

Cả ba sự trao đổi có đi có lại đều hấp dẫn đối với Trump 2.0, đặc biệt là hai điều cuối cùng, khi Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào tài nguyên với Nga, điều đã được chứng minh bằng thỏa thuận dầu diesel mà ý nghĩa của nó trong bối cảnh này đã được giải thích ở đây. Tin tức mới nhất về việc Mỹ tìm kiếm cổ phần trong Nord Stream, điều này sau đó có thể bao gồm cổ phần trong Yamal và/hoặc Brotherhood, trùng khớp với một báo cáo độc lập về kế hoạch của Mỹ cho một thỏa thuận năng lượng lớn như một phần của sự thỏa hiệp để chấm dứt xung đột Ukraine.

Tóm lại, việc xuất khẩu đường ống dẫn dầu của Nga sang châu Âu có thể được nối lại nhằm kích thích nền kinh tế đang suy yếu của khối, vốn làm giảm khả năng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, miễn là Mỹ vẫn nắm giữ cổ phần trong các dự án này và tạo ảnh hưởng lâu dài đến quan hệ Nga-EU thời hậu chiến. Những cổ phần này có thể đạt được thông qua việc Nga nhận lại các khoản tiền bị đóng băng ở châu Âu nếu Nga chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp, toàn bộ hoặc một phần, cho Mỹ, để rồi Mỹ trả lại cho Nga.

Tương tự, các cuộc tấn công liên tục của ông Zelensky vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bất chấp yêu cầu dừng lại của ông Trump, có thể bị ngăn chặn bởi cổ phần của Mỹ trong các công ty năng lượng lớn của Nga, hoặc Mỹ có thể biện minh cho việc cắt giảm vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine vì đã tấn công những gì mà khi đó sẽ là các khoản đầu tư thực sự của Mỹ. Xung đột có thể sẽ sớm kết thúc sau đó trong cả hai trường hợp. Tuy nhiên, để theo đuổi kết cục này, Mỹ phải có ý chí chính trị để buộc EU giải phóng số tiền mà Nga giả định đã chuyển.

Ví dụ, mối đe dọa áp đặt thuế quan nặng nề và hoặc rút một phần đáng kể lực lượng quân sự Mỹ khỏi châu Âu sẽ đủ để buộc khối này giải phóng số tiền mà khi đó được pháp luật coi là thuộc về Mỹ, sau đó họ có thể tài trợ cho các thương vụ mua hàng quy mô lớn của Nga từ Mỹ và/hoặc cổ phần của Mỹ trong ngành năng lượng của Nga. EU đang trong tình trạng kinh tế tồi tệ, và giới tinh hoa của khối này lại sợ Nga một cách bệnh hoạn, vì vậy sự kết hợp của các mối đe dọa nói trên sẽ đủ để buộc khối này làm theo ý muốn của Trump.

Kịch bản tồi tệ nhất là Mỹ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Ukraine nếu ông Zelensky bất chấp yêu cầu của ông Trump về việc ngừng tấn công vào các khoản đầu tư thực tế của Mỹ vào ngành công nghiệp năng lượng của Nga, cùng với việc áp thuế nặng nề lên EU và rút quân ồ ạt khỏi châu Âu, là không thể duy trì được. Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ và EU sau đó cũng sẽ sụp đổ theo cách riêng của mình. Tất cả những gì ông Trump cần làm là tập hợp ý chí chính trị để thực hiện những lời đe dọa đó và cuộc xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc sau đó.