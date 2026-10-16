Mỹ tung nước cờ bất ngờ, đòi kiểm soát khối tài sản Nga bị phong tỏa, châu Âu đáp trả rắn

Mỹ được cho là muốn kiểm soát khối tài sản Nga bị châu Âu phong tỏa. Ảnh Shutterstock/SabOlg

Theo Financial Times, đề xuất được đưa ra trong cuộc họp tại Miami tuần trước giữa các nhà đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại diện Ukraine, Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) cùng NATO. Reuters dẫn lại thông tin này, cho biết các đại diện châu Âu đã bác bỏ kế hoạch.

Hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, được cho là đã trình bày một số phương án giải phóng tài sản Nga, trong đó có việc chuyển tiền vào một cơ chế tài chính chuyên biệt mới do Washington giám sát. Thông tin được Financial Times dẫn từ 4 nguồn am hiểu cuộc thảo luận.

Châu Âu không muốn trao quyền kiểm soát cho Mỹ

Một quan chức Mỹ nói với Financial Times rằng việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa đã được thảo luận như một phần của thỏa thuận hòa bình toàn diện. Tuy nhiên, cơ chế giải phóng tài sản và cách phân bổ số tiền vẫn đang được xem xét.

Đề xuất vấp phải sự phản đối từ các đại diện châu Âu tham gia cuộc họp. Theo những nguồn tin được Financial Times dẫn lại, họ không chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát khối tài sản này hoặc trả lại bất kỳ phần nào cho Moscow. Động thái của Washington cũng khiến các thủ đô châu Âu và Kiev đặt câu hỏi về mục tiêu của Mỹ cũng như cách nước này gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh.

Tranh cãi liên quan đến khối tài sản Nga bị phong tỏa đã kéo dài nhiều năm. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, các nước phương Tây phong tỏa khoảng 260 tỷ euro tài sản quốc gia của Nga, phần lớn nằm tại EU.

Cuối năm 2025, các nhà lãnh đạo EU cam kết sử dụng khối tài sản này để hỗ trợ tái thiết Ukraine nếu Moscow không bồi thường thiệt hại chiến tranh. Vì vậy, đề xuất chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Mỹ giám sát đặt ra vấn đề về quyền kiểm soát, mục đích sử dụng tiền và vai trò của châu Âu trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tài sản Nga trở thành quân bài trong đàm phán hòa bình

Theo hãng tin Anadolu, các quan chức Ukraine tham gia đàm phán cho biết vấn đề tài sản Nga cũng từng được thảo luận với phía Mỹ trong những cuộc gặp trước đó. Washington đã yêu cầu Kiev xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tiền, bất kể nguồn tài trợ đến từ đâu, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Thế giới để thực hiện các cải cách chống tham nhũng và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Đây không phải lần đầu chính quyền ông Trump đề cập việc sử dụng tài sản Nga trong một thỏa thuận. Theo Financial Times, một đề xuất tương tự từng xuất hiện trong kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm của chính quyền Mỹ cách đây khoảng một năm, nhưng không đạt được tiến triển đáng kể.

Trong khi đó, Moscow phản đối việc phương Tây giữ tài sản của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đòi lại số tài sản này, bao gồm các thủ tục pháp lý và kiện tụng tại tòa án.

Hiện chưa có thỏa thuận cuối cùng về việc giải phóng tài sản, cơ chế quản lý hay cách sử dụng số tiền. Phản ứng của châu Âu cho thấy đây vẫn là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.