Nữ thống đốc FED bị Tổng thống Donald Trump "sa thải" quyết không để yên

Luật sư của bà Cook hôm 26-8 cho biết thông tin trên. Vụ kiện có thể dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài về nỗ lực của Nhà Trắng nhằm kiểm soát chính sách tiền tệ của Mỹ.

Luật sư của bà Cook, Abbe Lowell, một luật sư nổi tiếng ở Washington, cho hay: "Việc ông Donald Trump cố sa thải bà, chỉ dựa trên một văn bản hành chính, không có cơ sở thực tế hay pháp lý. Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện thách thức hành động bất hợp pháp này".

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook sẽ đệ đơn kiện để ngăn Tổng thống Donald Trump sa thải bà. Ảnh: AP

Theo tờ USA Today, bà Cook cho biết ông Donald Trump không có thẩm quyền sa thải bà. Bà tuyên bố sẽ kháng cáo động thái này tại tòa án.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông Donald Trump tuyên bố sẽ sa thải bà Cook, người phụ nữ da màu đầu tiên phục vụ trong cơ quan quản lý của ngân hàng trung ương vì cáo buộc "hành vi gian dối và có khả năng phạm tội" liên quan đến các khoản thế chấp mà bà đã vay vào năm 2021.

Nỗ lực sa thải bà Cook của ông Donald Trump chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 111 năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - vốn là cơ quan độc lập, phản ánh phong cách phá vỡ các quy tắc của ông và khiến những người phản đối kiện ông ra toà. Động thái này tiếp nối những nỗ lực thành công trước đó nhằm đưa các bộ phận khác của chính phủ Mỹ vào tầm kiểm soát trực tiếp của ông.

Ông Donald Trump nói tại một cuộc họp: "Chúng ta cần những người hoàn toàn minh bạch và có vẻ như bà ấy không phải là người như vậy". Ông cho biết ông đã nghĩ đến một số "người tốt" để thay thế bà Cook nhưng sẽ tuân thủ bất kỳ phán quyết nào của tòa án cho phép bà tiếp tục công việc.

Ông Donald Trump đã gây áp lực buộc FED phải hạ lãi suất trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng và ông đã đẩy mạnh chiến dịch này trong những tháng gần đây. Tổng thống đã yêu cầu cắt giảm lãi suất vài điểm% và đe dọa sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell, mặc dù gần đây ông đã rút lại quyết định.

FED tuyên bố rằng bà Cook và các thành viên hội đồng khác có nhiệm kỳ 14 năm và không thể dễ dàng bị bãi nhiệm, nhằm đảm bảo các quyết định chính sách tiền tệ dựa trên dữ liệu kinh tế và lợi ích lâu dài của người dân Mỹ.

Mặc dù hôm 25-8, ông Donald Trump cho biết việc sa thải bà Cook "có hiệu lực ngay lập tức" nhưng tuyên bố của FED cho thấy họ coi vị thế của bà Cook vẫn không thay đổi. Bà Cook dự kiến sẽ phục vụ trong Hội đồng Thống đốc Cục dự trữ Liên bang đến năm 2038 nhưng Đạo luật Cục Dự trữ Liên bang năm 1913 cho phép bãi nhiệm một thống đốc đương nhiệm nếu "có lý do chính đáng".

Cho đến nay, quyền lực đó vẫn chưa được thử nghiệm. Các tổng thống Mỹ phần lớn vẫn giữ thái độ không can thiệp vào các vấn đề của FED để đảm bảo niềm tin vào chính sách tiền tệ. Trước khi gia nhập Hội đồng Thống đốc FED, bà Cook là chuyên gia kinh tế cấp cao trong Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời Tổng thống Barack Obama.