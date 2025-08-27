Cận cảnh “bức tường bụi" khổng lồ ập xuống thành phố Mỹ, bầu trời tối sầm

"Bức tường" bụi khiến bầu trời tối sầm, che khuất tầm nhìn của các tài xế, gây mất điện và buộc nhiều chuyến bay phải hủy bỏ tại một trong những sân bay nhộn nhịp nhất nước Mỹ.

Khi cô Bernae Boykin Hitesman đang lái xe chở con trai và con gái (9 và 11 tuổi) từ trường về nhà thì bão bụi ập đến vào cuối buổi chiều 25-8 ở TP Arizona, cách TP Phoenix khoảng 95 km về phía Đông Nam.

Cô đã phải nhanh chóng tấp vào lề khi bão bụi bao trùm chiếc xe. Cô nói: "Tôi không thể nhìn thấy bàn tay của mình ở ngay trước mặt nếu đưa tay ra ngoài".

Cô Boykin Hitesman cho biết cô có thể nếm được bụi và cảm nhận được sức gió mạnh làm chiếc xe rung lắc. Trải nghiệm này kéo dài khoảng 15 phút.

"Tôi đã rất lo lắng. Các con tôi thực sự sợ hãi, vì vậy tôi đã cố gắng tỏ ra dũng cảm trước mặt các con" - cô Boykin Hitesman nói với hãng tin AP.

"Bức tường" bụi khiến bầu trời tối sầm, che khuất tầm nhìn của các tài xế. Ảnh: AP

Hiện tượng bão bụi (haboob) do gió mạnh từ giông bão tạo ra. Ảnh: AP

AP giải thích hiện tượng bão bụi (haboob) do gió mạnh từ giông bão tạo ra, thường xảy ra tại các vùng bằng phẳng, khô cằn.

Ngay sau bão bụi ngày 25-8, mưa lớn kèm gió mạnh làm chậm trễ nhiều chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor và gây hư hại một số khu vực mái nhà ga.

Bà Heather Shelbrack, Phó giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của sân bay, cho biết qua email: "Các phi hành đoàn đã xác định những điểm rò rỉ và nỗ lực làm sạch nước đọng tại khu vực hành khách".

Theo PowerOutage.us, hơn 15.000 hộ dân Phoenix bị mất điện, chủ yếu tại Quận Maricopa.

Hơn 15.000 hộ dân Phoenix bị mất điện. Ảnh: AP

Ông Richard Filley, giáo sư đại học đã nghỉ hưu sống ở TP Gilbert (bang Arizona), cho biết trận bão bụi đã làm cây cối đung đưa và làm đổ những máng ăn của chim xuống đất. Ông kể bụi mịn đã len lỏi qua "mọi vết nứt và kẽ hở nhỏ" vào nhà ông.

Ông Richard Filley nói: "Tôi mừng vì gió mạnh và bụi mù mịt đã qua đi. Bạn nhìn vào những bức ảnh về bão bụi (haboob) và thấy chúng là một hiện tượng tự nhiên ngoạn mục. Bão bụi cũng có vẻ đẹp riêng".

Nhận định về bão bụi, ông Mark O’Malley - nhà khí tượng học của Cục Thời tiết Quốc gia ở Phoenix - cho biết Phoenix khô hạn hơn bình thường trong mùa gió mùa. Ngược lại, các khu vực phía Đông Nam và Bắc-Trung tâm Arizona lại nhận được một lượng mưa khá lớn.

Ông Mark O’Malley giải thích rằng sự khác biệt này là điều bình thường trong mùa gió mùa. Mưa trong mùa này thường lúc có lúc không, không đồng đều giữa các khu vực.

Ông O’Malley cho biết dự báo thời tiết cho khu vực đô thị Phoenix vào ngày 26-8 là có 40% khả năng có mưa, sau đó thời tiết sẽ khô ráo trở lại.