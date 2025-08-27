'Phong toả' nhiều hầm chui đại lộ Thăng Long vì ngập sâu

Trong sáng nay nước ngập tại các hầm chui qua Đại lộ Thăng Long sâu cả mét, một số xe tải đi qua đã bị chết máy trong hầm.

Theo ghi nhận, các hầm đoạn qua khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn, Tây Mỗ trong đó có các hầm chui số 1, số 5, số 6 trên Đại lộ Thăng Long sáng nay nước ngập sâu cả mét.

Để đề phòng rủi ro, sáng nay, lượng chức năng trong đó có Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát Nước) đã cắt cử người đứng điều tiết xe qua lại khu vực bị ngập.

Với các hầm bị ngập sâu, nước trên 1 mét thì căng dây, đặt biển báo cấm tuyệt đối người, xe đi qua.

Trước việc có nhiều ô tô, xe máy bị chết máy do đi vào vùng ngập, Công ty Thoát Nước Hà Nội cũng bố trí xe cứu hộ túc trực tại đường gom Đại lộ Thăng Long vừa hỗ trợ thoát nước, vừa xử lý sự cố liên quan đến giao thông.

Trong thông báo nhanh về tình hình mưa ngập sáng nay, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố còn xuất hiện trên 20 điểm ngập. Ảnh ghi lại cảnh ngập trên đường Nguyễn Xiển sáng 27/8.

Ngập tại đường Dương Đình Nghệ sáng nay

Tại các vị trí ngập sáng 27/8, nhân viên Công ty Thoát nước vừa dựng biển cảnh báo vừa đứng điều tiết xe không đi vào vùng bị ngập nặng.