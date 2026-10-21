Mỹ đưa đề xuất mới tới Nga, hé lộ bước ngoặt đàm phán Ukraine

Ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Nhà Trắng hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thể hiện thiện chí thỏa hiệp lớn hơn sau khi ông Trump đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu diesel của Nga, cùng một số động thái khác được Moscow hoan nghênh.

Tổng thống Putin gặp Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff. Ảnh: Sputnik

Trước khi đến Nga, ông Witkoff đã có một ngày thảo luận tại Oslo (Na Uy) với Tổng thống Ukraine Zelensky, lãnh đạo Na Uy, Phần Lan và đại diện của Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Hôm 20/10, ông Zelensky cho rằng bước tiếp theo nên là cuộc gặp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Trump. Tuy nhiên, Nga đến nay vẫn từ chối hình thức đàm phán này.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington hy vọng đề xuất mới sẽ “mở ra lộ trình tiến tới các cuộc đàm phán trực tiếp ba bên, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán đa phương với sự tham gia rộng rãi hơn”.

Các cuộc thảo luận tại Oslo tập trung vào việc xây dựng một đề xuất thống nhất về “thỏa thuận khung” nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo quan chức Mỹ, phía Ukraine đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới, được các bên thảo luận chi tiết. Quan chức này đánh giá các bên đã đạt được “tiến bộ đáng kể” và hiện có “mức độ thống nhất cao ở cấp làm việc” về những bước đi tiếp theo.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Kushner cũng tham gia cuộc họp trực tuyến và tiếp tục thúc đẩy yêu cầu của ông Trump về việc Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Nguồn tin cho biết ông Kushner đã thể hiện quan điểm rất thẳng thắn trong cuộc thảo luận. Sau cuộc họp, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow có những động thái tương ứng.

Tổng thống Trump cho biết ông tin Nga muốn tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, nhưng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Tổng thống Zelensky có thực sự mong muốn chấm dứt xung đột hay không. Ông Trump nhấn mạnh: “Nếu ông ấy không muốn, thì đó sẽ là một điều rất tồi tệ. Chúng tôi muốn ông Zelensky đạt được một thỏa thuận. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine”.