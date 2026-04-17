Cận cảnh dàn camera AI nháy sáng ghi hình xuyên đêm tại Hà Nội khiến nhiều người hiếu kỳ

Những ngày gần đây, tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý khi cơ quan chức năng triển khai lắp đặt thêm hệ thống camera AI. Dọc theo tuyến đường, hàng loạt thiết bị được bố trí với mật độ dày đặc nhằm tăng cường khả năng giám sát giao thông.

Cơ quan chức năng đã lắp đặt 8 camera AI ở chiều đường từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố tại khu vực trước cổng Khu đô thị Nam Thăng Long nằm trên đường Võ Chí Công.

Trong đó, có 6 camera AI gắn vòng LED hồng ngoại/flash.

Vào ban đêm, các đèn flash sẽ nháy liên tục theo cài đặt để chụp ảnh. Nhiều người cho biết không khỏi bất ngờ khi đi qua khu vực này.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lắp đặt 2 camera AI kết hợp công nghệ radar và xử lý hình ảnh thông minh.

Tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La, cơ quan chức năng cũng lắp đặt 2 camera AI.

Hệ thống camera AI có khả năng đếm lưu lượng, ghi nhận các vi phạm như: Vượt vạch, đi sai làn, băng qua đường sai quy định...

Trên tuyến đường này còn có các hệ thống camera phạt nguội khác do Công an TP và Sở Xây dựng quản lý.

Việc lắp camera AI cũng giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.