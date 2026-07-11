Nóng: Israel nôn nóng trút đòn đau mới cho Iran, chỉ chờ ông Trump "gật đầu"

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Theo Đài phát thanh công cộng Israel Kan, trong nội bộ giới hoạch định chính sách của Israel đang xuất hiện mong muốn gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran. Báo cáo, được công bố dưới hình thức giấu tên nguồn tin, cho biết Tel Aviv đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để nối lại các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Tuy nhiên, những người ủng hộ phương án quân sự nhận thức rõ những hệ lụy địa chính trị có thể phát sinh. Vì vậy, sự chấp thuận của Washington được xem là điều kiện tiên quyết trước khi Israel thực hiện bất kỳ bước leo thang quy mô lớn nào.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh Israel đánh giá vòng xoáy đáp trả giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu chấm dứt, thậm chí có thể leo thang mạnh trong những ngày tới.

Mỹ siết lập trường với Iran

Ở một diễn biến khác, CBS News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu thay đổi cách đánh giá các hoạt động của Iran trong khu vực.

Theo nguồn tin, ông Trump đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Quan chức Mỹ cho biết các thỏa thuận giảm leo thang hoặc ngừng bắn trước đây đều dựa trên cam kết kiềm chế của các bên. Tuy nhiên, Washington cho rằng các hành động gần đây của Tehran đã vượt qua "lằn ranh đỏ", đồng thời mô tả chúng là "không thể chấp nhận" và "không đạt được mục tiêu".

Nguy cơ xung đột lan rộng

Theo đánh giá của truyền thông Israel, những diễn biến mới cho thấy Trung Đông đang bước vào giai đoạn đặc biệt nguy hiểm.

Trong khi Israel muốn nối lại các chiến dịch tấn công nhằm vào Iran với sự hậu thuẫn của Mỹ, Washington cũng đang theo đuổi chính sách gây sức ép tối đa đối với Tehran.

Việc các cuộc tấn công trên biển tiếp diễn cùng những tuyên bố cứng rắn từ các bên đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn hơn, đe dọa an ninh khu vực cũng như hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz – một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.