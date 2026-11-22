Một máy bay của Không quân Mỹ

Ngày 21/11, quân đội Iran tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã tấn công một tiêm kích F-16 của Mỹ trên vùng Vịnh vào tối 20/11, buộc phi công phải hủy nhiệm vụ và hạ cánh khẩn cấp.

Theo hãng thông tấn Tasnim, cơ quan quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết các hệ thống phòng không do nước này tự phát triển, được triển khai tại miền nam Iran, đã phát hiện và nhận dạng chiếc F-16 hoạt động trong địa phận phòng không của quốc gia này.

Sau khi theo dõi mục tiêu, lực lượng phòng không Iran đã phóng một tên lửa về phía máy bay Mỹ.

Quân đội Iran khẳng định tên lửa phát nổ gần chiếc F-16, khiến máy bay bị hư hại. Phi công sau đó phải hủy nhiệm vụ và hạ cánh khẩn cấp xuống “một trong những sân bay gần nhất trong khu vực”.

Tuy nhiên, phía Iran không tiết lộ địa điểm hạ cánh cũng như mức độ hư hại của máy bay.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó bác bỏ tuyên bố của Iran.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định: “Tất cả tiêm kích Mỹ tại Trung Đông đều an toàn và đã được xác nhận đầy đủ”.

Thông tin về vụ tấn công được Iran công bố trong bối cảnh nước này gần đây liên tục phát đi những thông điệp về việc tăng cường năng lực tên lửa.

Đầu tháng 11, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Hossein Mohebbi, tuyên bố Tehran đã bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km do nước này tự áp đặt trước đây.

Giới chức Iran cho biết, giới hạn này vốn là quyết định chính sách của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thay vì xuất phát từ hạn chế công nghệ. Trước đó, các chỉ huy quân sự Iran từng đề xuất phát triển tên lửa có tầm bắn từ 4.000 - 5.000 km.

Trong tuần này, trang web của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đăng hình ảnh kim đồng hồ có hình dạng tên lửa chỉ vào các mốc tầm bắn từ 4.500 - 5.000 km.

Hình ảnh đi kèm chỉ thị của ông Khamenei, yêu cầu mọi hành động đáp trả một cuộc tấn công phải được thực hiện “ngay lập tức, hiệu quả và không bị giới hạn về địa lý”.

Ngày 20/11, Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi cũng tuyên bố lực lượng hàng không vũ trụ Iran đang liên tiếp đạt được những thành tựu mới, đồng thời khẳng định sức mạnh của lực lượng này hiện lớn hơn trước chiến tranh.

Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập về năng lực tên lửa hiện tại của Iran. Việc dỡ bỏ giới hạn 2.000 km cũng không đồng nghĩa nước này đã sở hữu tên lửa tầm bắn 5.000 km có khả năng triển khai thực tế.