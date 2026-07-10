Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran

Ông Trump đưa ra nhận xét này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara hôm 8/7, sau khi Mỹ tấn công hàng chục mục tiêu của Iran để trả đũa các cuộc tấn công được cho là nhằm vào các tàu chở dầu trong eo biển. Trong khi quân đội Mỹ cáo buộc Tehran "gây hấn vô cớ", truyền thông Iran, trích dẫn các nguồn tin chính phủ, cho biết một trong những tàu chở dầu đã phớt lờ các cảnh báo.

Ông Trump bị thương trong vụ ám sát nhằm vào ông hồi tháng 7/2024. Ảnh: AP.

Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Trump dùng những lời lẽ tiêu cực để chỉ giới lãnh đạo Iran, đồng thời tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn "đã kết thúc" và gọi các cuộc đàm phán là "lãng phí thời gian".

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump ám chỉ vai trò của Mỹ trong các vụ ám sát có chủ đích nhằm vào giới lãnh đạo Iran. Đồng thời, Tổng thống Mỹ nhận xét, “Tôi cũng có thể sẽ ra đi, bởi vì tôi là mục tiêu số một của họ”.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Iran âm mưu ám sát ông Trump ngay từ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, cho rằng một người đàn ông tên Farhad Shakeri - một công dân Afghanistan cư trú tại Tehran - được giao nhiệm vụ “lập kế hoạch” để ám sát không chỉ ông Trump mà còn cả các công dân Mỹ và Israel khác. Vào thời điểm đó, Tehran bác bỏ những cáo buộc này là “hoàn toàn vô căn cứ” và coi đó là “một âm mưu độc hại do các nhóm theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chống Iran dàn dựng, nhằm mục đích làm phức tạp thêm các vấn đề giữa Mỹ và Iran”.

Trong vài năm qua, ông Trump đã trở thành mục tiêu của một số vụ ám sát. Ông bị trúng đạn vào tai do Thomas Matthew Crooks bắn tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào tháng 7/2024.