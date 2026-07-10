Hai căn cứ quân sự của Iran bị tập kích

Ehsan Jahanian, phó tỉnh trưởng Bushehr phụ trách chính trị và an ninh, cho biết sở chỉ huy ở ngoại ô thành phố Bushehr đã bị tấn công và "trúng một quả đạn của Mỹ - Israel" vào tối 9/7.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin một căn cứ hải quân ở thành phố miền nam Konarak "bị tiêm kích đối phương tấn công hai lần" trong tối cùng ngày. Lãnh đạo huyện Konarak Mohammad Younes nói rằng các đội tìm kiếm cứu nạn và lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường.

Khói bốc lên sau khi một địa điểm tại Bushehr bị tấn công rạng sáng 9/7. Ảnh: X/OSINTWarfare

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này không thực hiện những vụ tấn công nói trên, trong khi một số quan chức Israel khẳng định "không nắm được thông tin về sự tham gia của quân đội vào những cuộc tập kích vừa xảy ra tại Iran".

Lầu Năm Góc và Lực lượng Phòng vệ Israel chưa lên tiếng về thông tin.

Sự việc diễn ra sau khi Mỹ tập kích hàng loạt mục tiêu tại Iran trong hai ngày. Lực lượng Iran cũng tấn công nhiều căn cứ đồn trú của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ tại thành phố Manama.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9/7 tuyên bố phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào hạ tầng quân sự của Mỹ tại Jordan, trong đó có "trung tâm chỉ huy" ở căn cứ không quân Muwaffaq Salt. Quân đội Jordan tuyên bố phát hiện 8 tên lửa và đã đánh chặn toàn bộ mục tiêu.

Một quan chức Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran về vấn đề hạt nhân vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp giao tranh. "Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", người này cho hay.

Vị trí thành phố Bushehr và Konarak. Đồ họa: Guardian

"Bản ghi nhớ giữa hai bên được thực thi dựa trên hiệu quả thực tế. Các hành động của Iran, như không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tập kích tàu thuyền giữa lúc NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy họ không tuân thủ thỏa thuận đến mức không thể chấp nhận được", quan chức Mỹ nói thêm.

Tổng thống Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã kết thúc, cho rằng "đàm phán chỉ mất thời gian". Iran cho biết các nội dung chủ chốt trong bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi tháng 6 đã bị vô hiệu vì phát biểu của ông Trump, cảnh báo Washington về hậu quả nguy hiểm từ động thái này.