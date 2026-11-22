Iran tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Bahrain Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Bộ Nội vụ Bahrain đêm qua cho biết cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một cơ sở dân sự ở nước này và gây cháy lớn. Lực lượng cứu hộ - cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để dập lửa. May mắn, vụ việc không gây thương vong.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã ban cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ bị tập kích vũ trang. Người dân Bahrain được yêu cầu lập tức di chuyển tới các vị trí an toàn để đảm bảo tính mạng.

Bình luận về vụ việc, hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Iran đã tấn công 2 căn cứ Mỹ tại Bahrain để đáp trả hành vi thù địch của Washington. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công cũng như hành vi thù địch của Mỹ, không được đề cập.

Iran phóng tên lửa. (Ảnh: AP)

Đây là lần đầu tiên sau 3 ngày, Iran mở lại hoạt động tập kích căn cứ Mỹ trong khu vực. Đòn tấn công được tiến hành trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, vẫn tiếp tục được triển khai. Đêm 20/11, một phái đoàn đàm phán Qatar đã tới Tehran và có cuộc thảo luận kéo dài 2 tiếng với giới chức Iran. Thông tin do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi công bố tối qua. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể, không được tiết lộ.

Mỹ và Iran đã dừng đàm phán chính thức từ giữa tháng 6/2026, sau vòng thương thảo tại Thụy Sỹ do Qatar và Pakistan làm trung gian. Thời gian qua, các nhà trung gian đã triển khai thêm nhiều nỗ lực nhằm khơi thông bế tắc, nhưng chưa mang lại hiệu quả. Trong một tuyên bố chính thức hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz chỉ có thể được mở lại và đàm phán được triển khai, khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện liên quan của Iran, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ bao vây, trừng phạt kinh tế chống Tehran.