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Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ahmad Vahidi khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của "kẻ thù, gây ra cho đối phương cảm giác tuyệt vọng, hỗn loạn xen lẫn hoang mang". Tướng Vahidi nhấn mạnh kẻ thù không chỉ bị đánh bại trên chiến trường, mà còn thảm bại cả trên vũ đài chính trị.

Iran thử tên lửa. Ảnh: AP

Theo truyền thông Iran, "kẻ thù" mà Tướng Vahidi nhắc đến chính là Mỹ và Israel – 2 đồng minh đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran chỉ trong chưa đầy 1 năm, vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Cuộc chiến thứ nhất kéo dài 12 ngày, kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến tạm thời ngày 24/6/2025.

Cuộc chiến thứ 2, nổ ra ngày 28/2/2026, đến nay đã gần bước sang tháng thứ 10, song vẫn chưa thể xác định hồi kết. Một số báo cáo đáng tin cậy khẳng định trong cuộc chiến này, ít nhất 23 lính Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 800 quân nhân bị thương. Về thiệt hại vật chất, báo cáo do Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố đầu tháng 10/2026 cho biết ít nhất 81 máy bay quân sự, gồm cả máy bay chiến đấu, trực thăng và UAV của quân đội Mỹ, đã bị phá hủy hoặc hư hại. Còn theo số liệu do Wall Street Journal - WSJ công bố đầu tháng 11/2026, có tổng cộng 274 công trình tại 24 căn cứ và cơ sở quân sự có sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Trung Đông, đã bị hư hại trong cuộc xung đột với Iran.