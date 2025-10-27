Tư lệnh Ukraine nói về tình hình sau đòn tấn công gây "nứt đập" ở Nga

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine, Robert “Magyar” Brovdi. Ảnh: Ukrainska Pravda.

“Đập chứa nước Belgorod hôm nay đã bị nứt. Kể từ thời điểm chúng tôi thực hiện tấn công, mực nước đã hạ xuống 1 mét”, ông Brovdi nói trong video đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân.

Tư lệnh Ukraine nói với giọng điệu châm biếm, cho biết chiến dịch này được đặt tên là “Cố lên nhé, con đập!”. “Theo như thông tin từ Nga, con đập đang trong tình trạng rất không ổn”, ông nói thêm.

Trước đó, ngày 25/10, Thống đốc vùng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov cho biết đập chứa nước Belgorod đã bị hư hại do một cuộc tấn công của Ukraine.

Sang ngày 26/10, Quân đoàn 16 của Ukraine thông tin thêm rằng đập gần Belgorod đã bắt đầu rò rỉ nước. Điều này khiến các đơn vị Nga từng vượt sông Siverskyi Donets, gần thị trấn Vovchansk, thuộc vùng Kharkiv của Ukraine, gần như bị cô lập với lực lượng chủ lực.

Hư hại tại đập nước Belgorod bên phía Nga. Ảnh: Topwar.ru.

Theo truyền thông Ukraine, khi đập Belgorod bị tấn công và rò rỉ nước, mực nước sông tăng lên. Điều này khiến các điểm vượt sông bị hư hại hoặc khó sử dụng. Hệ quả là các đơn vị Nga đã sang bờ Ukraine bị cô lập, không thể dễ dàng rút lui hoặc nhận tiếp viện, qua đó giảm bớt áp lực lên lực lượng Ukraine ở vùng Kharkiv.

Ông Brovdi không đề cập đến vũ khí được Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công. Nhưng theo trang Topwar.ru của Nga, vụ tấn công do nhiều đơn vị Ukraine phối hợp thực hiện bằng tên lửa HIMARS và máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh quân đội Nga gần đây nối lại hoạt động tấn công ở mặt trận thị trấn Vovchansk, vùng Kharkiv. Nga một mặt đang củng cố thêm các vị trí kiểm soát ở Vovchansk, mặt khác có thể tìm cách liên kết với các lực lượng chiến đấu ở khu vực khác, khi giao tranh ở vùng Kharkiv đang có những biến động mạnh.