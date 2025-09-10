Nổ tại căn cứ quân sự Hàn Quốc, 7 người bị thương

Ngày 10-9, xảy ra vụ nổ tại một căn cứ quân sự ở TP Paju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) khiến 7 người bị thương, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc.

Nổ tại căn cứ quân ở Hàn Quốc, 7 người bị thương. Ảnh minh hoạ: Yonhap

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều 10-9 (giờ địa phương) tại căn cứ Lục quân Hàn Quốc ở Paju.

Giới chức quân đội đang điều tra vụ việc sau khi nhận được báo cáo rằng một loại thuốc nổ dùng cho mục đích huấn luyện đã phát nổ.