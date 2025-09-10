Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Nổ tại căn cứ quân sự Hàn Quốc, 7 người bị thương

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc Thời sự thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một vụ nổ xảy ra tại căn cứ quân sự ở TP Paju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) nghi do thuốc nổ, 7 người bị thương.

Ngày 10-9, xảy ra vụ nổ tại một căn cứ quân sự ở TP Paju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) khiến 7 người bị thương, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc.

Nổ tại căn cứ quân ở Hàn Quốc, 7 người bị thương. Ảnh minh hoạ: Yonhap

Nổ tại căn cứ quân ở Hàn Quốc, 7 người bị thương. Ảnh minh hoạ: Yonhap

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều 10-9 (giờ địa phương) tại căn cứ Lục quân Hàn Quốc ở Paju.

Giới chức quân đội đang điều tra vụ việc sau khi nhận được báo cáo rằng một loại thuốc nổ dùng cho mục đích huấn luyện đã phát nổ.

Thế giới 24h: Máy bay chiến đấu Hàn Quốc thả nhầm 8 quả bom vào khu dân cư
Thế giới 24h: Máy bay chiến đấu Hàn Quốc thả nhầm 8 quả bom vào khu dân cư

Không quân Hàn Quốc ngày 6/3 cho biết, một trong những máy bay chiến đấu của nước này đã vô tình thả 8 quả bom nhầm chỗ trong một cuộc tập trận, khiến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2025 14:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN