Nổ tại căn cứ quân sự Hàn Quốc, 7 người bị thương
Một vụ nổ xảy ra tại căn cứ quân sự ở TP Paju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) nghi do thuốc nổ, 7 người bị thương.
Ngày 10-9, xảy ra vụ nổ tại một căn cứ quân sự ở TP Paju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) khiến 7 người bị thương, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc.
Nổ tại căn cứ quân ở Hàn Quốc, 7 người bị thương. Ảnh minh hoạ: Yonhap
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều 10-9 (giờ địa phương) tại căn cứ Lục quân Hàn Quốc ở Paju.
Giới chức quân đội đang điều tra vụ việc sau khi nhận được báo cáo rằng một loại thuốc nổ dùng cho mục đích huấn luyện đã phát nổ.
