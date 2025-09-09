Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng vụ 300 công dân bị Mỹ bắt tại nhà máy Hyundai

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trong cuộc họp nội các vào ngày 9/9/2025. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông Lee nói vụ việc khiến ông cảm thấy lo lắng sâu sắc trên cương vị nguyên thủ, người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nhân dân, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin.

Tuần trước, các đặc vụ của cơ quan di trú Mỹ tiến hành đợt kiểm tra tại công trường xây dựng nhà máy pin điện của Tập đoàn Hyundai Motor và LG Energy Solution. Hơn 300 công dân Hàn Quốc sau đó bị đưa vào trung tâm giam giữ ở bang Georgia.

“Tôi xin gửi lời chia sẻ chân thành nhất đến các công dân đã phải trải qua cú sốc và sự bất an từ sự việc đột ngột này. Những người bị giam giữ dự kiến sẽ sớm trở về nước”, ông Lee cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: “Tôi hy vọng sẽ không còn xảy ra những sự việc gây cản trở vô lý đối với hoạt động của công dân và doanh nghiệp chúng ta – những người đang góp phần vào sự phát triển chung của cả Hàn Quốc và Mỹ”.

Những người bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ trong cuộc đột kích vào ngày 4/9/2025. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, hãng hàng không Korean Air đang chuẩn bị một máy bay Boeing 747 để đón hơn 300 công dân về nước. Máy bay dự kiến sẽ cất cánh sớm nhất vào ngày 10/9, khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon và hạ cánh ở sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

Máy bay được chính phủ Hàn Quốc thuê sẽ bay không chở người tới Mỹ, sau đó đón các công dân và trở về Incheon. Máy bay có tổng cộng 368 chỗ ngồi, đủ chỗ cho những người hiện đang bị nhà chức trách Mỹ giam giữ.

Nhà chức trách Mỹ sẽ đưa các công dân Hàn Quốc từ cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Folkston, bang Georgia, tới sân bay ở Atlanta, nơi cách 426 km.

Các nguồn tin từ Hàn Quốc ước tính hoạt động thuê chuyến bay khứ hồi sẽ tốn khoảng 1 tỷ won (7,21 triệu USD Mỹ), trong đó LG Energy Solution có kế hoạch chi trả toàn bộ chi phí.

Trong vụ bắt giữ, ICE cáo buộc hơn 300 công dân Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp ở nhà máy liên doanh giữa Hyundai và LG. Nhiều người trong số này tới Mỹ bằng thị thực ngắn hạn và không khai báo về việc sẽ làm việc ở Mỹ.