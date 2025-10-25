Theo hãng tin Yonhap, Hyunmoo-5 được giới thiệu lần đầu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc năm 2024 ở Seoul. Tên lửa được gắn trên xe phóng có 18 bánh, thể hiện quy mô và khả năng cơ động lớn.

Tên lửa này nặng khoảng 36 tấn, dài 16 mét, mang đầu đạn nặng từ 8–9 tấn, thuộc hàng nặng nhất thế giới đối với vũ khí phi hạt nhân. Dù có kích thước tương đương tên lửa liên lục địa (ICBM), Hyunmoo-5 chỉ được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công bằng đầu đạn thông thường, với tầm bắn từ 600 km cho tới khoảng 3.000 km, đủ bao trùm toàn bộ bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận.