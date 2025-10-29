Tổng thống Lee tặng ông Trump vương miện vàng và huân chương cao quý nhất

Ngày 29-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao chiếc vương miện vàng từ một vương triều cổ đại của Hàn Quốc, đồng thời trao tặng huân chương cao quý nhất của nhà nước nhân chuyến thăm của ông Trump tới Hàn Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap.

Bản sao chiếc vương miện Cheonmachong được trao tặng trong lễ đón chính thức ông Trump tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, TP Gyeongju (đông nam Hàn Quốc) - nơi từng là kinh đô của vương quốc Silla (từ năm 57 TCN đến năm 935 SCN).

“Vì niềm tin mới và tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và Mỹ. Chúng tôi trao tặng ngài chiếc vương miện vàng này trong dịp trọng đại chuyến thăm cấp nhà nước của ngài đến Gyeongju, bởi nó tượng trưng cho tinh thần của Silla - vương quốc đã mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên - và mở ra thời kỳ hoàng kim của liên minh Hàn-Mỹ” - ông Lee nói khi trao tặng ông Trump chiếc vương miện được đặt trong hộp kính.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao chiếc vương miện Cheonmachong cùng Huân chương Đại Mugunghwa trong lễ đón tại TP Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 29-10. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc nói thêm rằng chiếc vương miện tượng trưng cho “mối liên kết thiêng liêng giữa quyền năng của trời và chủ quyền trên mặt đất, cũng như thể hiện uy quyền và năng lực lãnh đạo mạnh mẽ của một nhà lãnh đạo”.

Ông Lee cũng trao tặng ông Trump Huân chương Đại Mugunghwa - huân chương cao quý nhất của quốc gia - để ghi nhận đóng góp của ông cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và vai trò bền bỉ của nhà lãnh đạo Mỹ vì hòa bình.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ được nhận vinh dự này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại TP Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 29-10. Ảnh: YONHAP

Ông Trump cảm ơn ông Lee, nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ “rất tốt đẹp” và sẽ “ngày càng vững mạnh hơn".

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Lee đã đề nghị Tổng thống Trump cho phép Hàn Quốc được tiếp cận nhiên liệu dành cho tàu ngầm hạt nhân.

“Tôi hy vọng ngài sẽ đưa ra quyết định cho phép chúng tôi được tiếp cận nguồn nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân”- ông Lee nói.

Tổng thống Lee Jae Myung (phải) tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) ngày 29-10. Ảnh: YONHAP

Ông Lee cho biết các tàu ngầm chạy bằng diesel có khả năng hoạt động dưới nước hạn chế, khiến quân đội Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc theo dõi tàu ngầm của Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng yêu cầu của mình không nhằm mục đích chế tạo tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân.

“Nếu được phép tiếp cận nguồn nhiên liệu, chúng tôi có thể tự chế tạo một số tàu ngầm mang vũ khí thông thường bằng công nghệ của chính mình để bảo vệ vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên, qua đó góp phần giảm bớt gánh nặng cho lực lượng Mỹ,” ông nói.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị ông Trump chỉ đạo chính quyền Mỹ thúc đẩy các cuộc tham vấn nhằm sửa đổi thỏa thuận hạt nhân song phương, liên quan đến việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium.

Hiện nay, Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium dưới mức 20% với sự đồng ý của Mỹ, và bị cấm tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Ông Lee cam kết sẽ nỗ lực nâng cấp liên minh giữa hai nước thành “liên minh chiến lược toàn diện, định hướng tương lai” thông qua việc “hiện đại hóa”, nói rằng Seoul sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong khuôn khổ các nỗ lực này.

“Hàn Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng để nâng cao đáng kể năng lực tự vệ. Chúng tôi sẽ bảo đảm tăng ngân sách quốc phòng nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng cho lực lượng Mỹ” - ông Lee nói thêm.

Tổng thống Lee cũng tái khẳng định cam kết của Seoul trong việc ủng hộ các sáng kiến của ông Trump nhằm khôi phục ngành sản xuất của Mỹ thông qua việc mở rộng đầu tư và mua sắm tại Mỹ.

Ông Trump đến Hàn Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày để dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Bên lề sự kiện, ông Trump sẽ có các cuộc hội đàm thượng đỉnh với ông Lee và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.