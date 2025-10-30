Bắt kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong vì ghen tuông

Theo Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh Gia Lai, ngày 30/10/2025, VKSND tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy. Ảnh: VKSND tỉnh Gia Lai.

Chị T.T.T.N. và anh N.B.C. là vợ chồng và có một người con chung, đến năm 2024 thì ly hôn. Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm và được Nguyễn Anh Duy giúp đỡ trong quá trình kinh doanh tiệm spa tại nhà số 257/19 Đỗ Trạc thuộc tổ 1 Tây Sơn, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Quá trình chị N. và Duy quen nhau thì anh C. nhiều lần thách thức đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N. can ngăn. Sau đó, giữa chị N. và Duy xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Đến tối 18/10, anh C. đến tiệm spa để chơi với con rồi ngủ lại. Đến khoảng 0h ngày 19/10, sau khi uống thuốc diệt cỏ trong chai có ký hiệu A&A, Nguyễn Anh Duy đi bộ đến tiệm spa tìm chị N. giải quyết mâu thuẫn.

Vì có thời gian ở căn nhà trên nên Duy biết cửa bên hông nhà thường xuyên không khóa nên Duy mở cửa đi vào trong. Tại đây, Duy thấy chị N. cùng anh C. đang nằm ngủ ở phòng cuối cùng của căn nhà nên Duy bực tức, ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để sát hại chị N. và anh C.

Nguyễn Anh Duy đi bộ sang nhà bên cạnh lấy một can nhựa màu vàng rồi đi bộ đến khu vực Bưu điện An Khê gặp ông H.V.Đ. (làm nghề lái xe ôm) nhờ ông Đ. chở đi mua xăng với lý do xe hết xăng.

Tại cây xăng dầu số 9, Duy mua 400.000 đồng tiền xăng đựng vào can nhựa. Sau khi mua xăng xong, ông Đ. chở Duy đến đoạn đường ngã ba Trần Phú - Trần Hưng Đạo cách tiệm spa khoảng 1km thì xuống xe đi bộ lại nhà chị N..

Đến nơi, Duy mở cửa chính rồi đổ xăng trong can nhựa vào phòng ngủ và nhiều nơi khác trong nhà. Lúc này, chị N. cùng với anh C. và cháu nhỏ vẫn đang ngủ.

Sau khi tưới xăng, Duy cầm một cái thùng quẹt dạng bấm và đi vào căn phòng thứ nhất gần bếp nấu ăn rồi bật thùng quẹt châm lửa đốt làm lửa bùng lên cháy căn nhà. Phát hiện cháy, anh C. đã ôm cháu nhỏ chạy ra trước cửa nhà rồi chạy ra đường Đỗ Trạc nhưng cả hai đều bị bỏng nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để điều trị. Đến ngày 28/10 thì anh C. tử vong. Còn chị T.T.T.N. không chạy kịp nên tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi châm lửa đốt, Duy kéo cửa tôn bên hông nhà và chạy ra đường luồng bên cạnh. Do lửa cháy lớn nên Duy cũng bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân. Lúc này do ngấm thuốc cỏ đã uống trước đó nên Duy khó thở, bị bội nhiễm nên được đưa đến Trung tâm y tế An Khê cấp cứu và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai để điều trị.

Thấy rằng hành vi của Nguyễn Anh Duy là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội và đã phạm vào tội Giết người, sau khi xác định tình trạng sức khỏe ổn định và được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho xuất viện; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND tỉnh Gia Lai để xem xét phê chuẩn.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án cũng như tránh việc bị can bỏ trốn, VKSND tỉnh Gia Lai đã kịp thời phê chuẩn quyết định và lệnh trên để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt bị can để tạm giam và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.