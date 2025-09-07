Thông tin mới vụ hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt trong cuộc bố ráp “lớn nhất lịch sử” an ninh ở Mỹ

Các công nhân bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng Mỹ vào nhà máy sản xuất của một công ty Hàn Quốc ở bang Georgia. Ảnh: ATF

Ông Kang Hun-sik, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết, Seoul đã kết thúc đàm phán với Washington về việc trả tự do cho các công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ tại bang Georgia, Mỹ.

“Một máy bay sẽ được điều sang Mỹ để đưa công dân chúng ta về nước ngay sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính”, ông Kang nói trong phát biểu trên truyền hình ngày 7/9.

Tuyên bố của Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra sau khi lực lượng liên bang Mỹ tiến hành cuộc bố ráp tại nhà máy sản xuất pin xe điện của Hyundai ở bang Georgia. Đây được xem là chiến dịch truy quét lớn nhất từ trước đến nay tại một địa điểm đơn lẻ trong lịch sử cơ quan An ninh Nội địa Mỹ.

Trong số 475 người bị bắt có hơn 300 là công dân Hàn Quốc. Đoạn video do Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) công bố cho thấy hàng trăm công nhân bị còng tay, chân, đứng xếp hàng trước nhà máy. Một số mặc áo phản quang có in tên các tập đoàn như “Hyundai” và “LG CNS”. Thậm chí, hai công nhân còn tìm cách ẩn nấp dưới ao trước khi bị bắt.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 6/9 đã yêu cầu “hành động khẩn cấp, toàn diện” để bảo vệ quyền lợi công dân. Seoul đồng thời lên kế hoạch cải thiện hệ thống thị thực cho lao động sang Mỹ nhằm “ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai”.

Bối cảnh vụ việc càng gây chú ý bởi Hàn Quốc vừa đạt thỏa thuận thương mại lớn với Mỹ, bao gồm gói hỗ trợ trị giá 350 tỷ USD cho các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập thị trường Mỹ. Ngoài ra, CNN dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thăm Hàn Quốc vào tháng 10 khi ông tới dự Hội nghị APEC.