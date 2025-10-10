Nếu giao chiến ở cự ly gần, lợi thế lớn nhất của F-22 nằm ở động cơ đẩy vector, cho phép mẫu máy bay này thực hiện những động tác cơ động đến mức giới hạn mà không tiêm kích phương Tây nào khác đạt được. Đây cũng là máy bay phương Tây duy nhất có thể bay ổn định trong trạng thái “thất tốc” – nghĩa là vượt quá giới hạn lực nâng, rơi vào tình trạng tròng chành nhưng vẫn điều khiển được.

J-16 không có hệ thống điều hướng lực đẩy này, song vẫn được xếp vào nhóm tiêm kích có khả năng cơ động. Nhìn chung, J-16 được đánh giá cơ động nhất trong số các máy bay không trang bị động cơ vector, nhưng vẫn kém F-22 một bậc.

Mẫu máy bay Trung Quốc kế thừa khả năng bay linh hoạt của Su-27 thời Liên Xô, nhưng được cải tiến với khung thân hiện đại hơn, sử dụng nhiều vật liệu composite, động cơ mạnh hơn và hệ thống điều khiển bay tinh vi hơn.