Vụ cháy 5 người thiệt mạng: Hàng xóm bất lực nghe tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng

Rạng sáng 11/10, tại căn nhà 4 tầng, 1 tum ở ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến 5 người tử vong.

Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ thuộc đường Kim Hoa. Đây là một căn nhà được xây theo kiểu hình ống với chiều dài ước tính khoảng 20 - 25m. Thời điểm bị cháy nhà bị khóa trái từ bên trong khiến nhiều người cứu hộ gặp khó khăn.

Ông Phạm Văn Thành, một người dân sống cách nhà nạn nhân khoảng 30m vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những khoảnh khắc kinh hoàng khi nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân nhưng không thể làm gì để cứu hộ.

Ngôi nhà bị cháy nằm trong hẻm sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ông Thành cho biết, khoảng 5 giờ 15 phút sáng cùng ngày, khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, khói đã đặc quánh, cuộn lên dữ dội. Điều ám ảnh nhất đối với những người hàng xóm là khi mọi người cố gắng tiếp cận, vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ bên trong căn nhà nhưng không thể giúp đỡ gia đình.

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, nhiều người sinh sống tại khu vực này đã chung tay cứu hộ nhưng do căn nhà bị khóa trái từ bên trong, kiên cố khiến mọi nỗ lực thời điểm đó đều bất thành. "Mọi người dùng xà beng, khoan cùng các vật dụng khác để phá cửa, cùng với đó là bình cứu hỏa chữa cháy nhưng không thể mở được cửa tầng 1. Mãi khoảng 10 đến 15 phút sau, người dân và lực lượng dân phòng mới nỗ lực mở được cửa căn nhà đang bị khóa trái", ông Thành cho biết.

Anh Nguyễn Đức Minh, một hàng xóm khác của gia đình gặp nạn cho biết, sự việc xảy ra khiến mọi người đều vô cùng đau đớn và thương xót. Nhớ lại thời điểm phát hiện vụ hỏa hoạn, anh Minh cho hay "nghe thấy tiếng hô hoán, chúng tôi lập tức chạy sang và sử dụng nhiều dụng cụ để phá cửa và mất khoảng 10 phút mới phá được".

Cũng theo ông Minh, trong lúc phá cửa mọi người vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chủ nhà nhưng tất cả đều bất lực

Ông Phạm Minh Thành cho biết, hàng xóm đã dùng xà beng, khoan nhưng phải sau khoảng 10-15 mới có thể phá được cửa tầng 1 căn nhà bị cháy.

Chưa hết bàng hoàng, thương xót trước vụ hỏa hoạn, chị Nguyễn Thị Dung Liễu - hàng xóm nạn nhân cho biết, lúc chị có mặt để tham gia phá cửa thì tiếng la hét của chủ nhà khiến ai cũng thương "cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với". Tuy nhiên, do ngọn lửa quá to nên tiếng kêu cứu chỉ diễn ra khoảng 5 phút.

Chị Liễu cho biết, gia đình nạn nhân ở đây từ mấy chục năm trước, tình cảm hàng xóm gắn bó nên khi sự việc xảy ra khiến mọi người đều bàng hoàng, đau xót. "Gia đình hai bác ở đây từ năm chín mấy tới giờ, bác trai trước là Tổ trưởng tổ 49 khu vực này, bác gái cũng là người cẩn thận, không hiểu nguyên nhân vì sao lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy", chị Liễu nghẹn ngào.

Về vụ cháy, chị Liệu kể lại, bắt đầu nghe tiếng hô hoán từ hơn 5 giờ, mọi người dùng dụng cụ phá cửa tầng 1 căn nhà nhưng mất khoảng thời gian rất lâu để có thể tiếp cận vào trong. "Lúc đó mọi người vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của hai bác, sau khi phá được khóa chúng tôi dùng bình cứu hỏa đã dập được cháy ở tầng 1, nhưng lúc đó ở tầng 2 lửa cháy cuồn cuộn, không ai có thể đi lên để cứu người bị nạn".

Chị Nguyễn Thị Dung Liễu chưa hết bàng hoàng, thương xót trước vụ hỏa hoạn.

Trước đó, ‎vào lúc 5 giờ 33 phút, ngày 11/10, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc xảy ra cháy nhà tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động các Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 và số 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an phường và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 6 giờ, đám cháy được khống chế; khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện, bàn giao 5 nạn nhân đã tử vong cho cơ quan chức năng.